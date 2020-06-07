44 suç kaydı olan ve kısa sürede cezaevinden tahliye edilen bir kişi beraber yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü

Yenibahçe Mahallesi’nde iki gün önce Nargül Ünver (36), Ahmet Ünal (47) ile birlikte yaşadığı evden taşındı. Ahmet Ü, 17194 Sokak’ta beklediği Ünver’e pompalı tüfekle ateş etti. Ünver olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kısa sürede yakalanan Ahmet Ünal sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Fail Ahmet Ü.’nün 44 suçtan cezaevindeyken bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi.

"Herkes hak ettiğini buldu" dedi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan zanlı ifadesinde, eşinin kendisine ait evi ve hayvanları elinden almak istediğini ve bunun üzerine çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Zanlı Ahmet Ünal adliyeye sevk edilmek üzere arabaya bindirileceği sırada ise, "Herkes hak ettiğini buldu" dedi.

Ünal çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.