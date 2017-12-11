İSTANBUL, (DHA) - 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, sahiplerini buldu. Ünlü akınına uğrayan gecede davetliler, birçok sürpriz ve ünlü sanatçıların performansları ile keyifli anlar yaşadı.

Zorlu PSM’de düzenlenen 44. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En İyi Dizi kategorisinde Vatanım Sensin ödülü kucaklarken, En İyi Kadın Oyuncu Aslı Enver, En İyi Erkek Oyuncu Tolga Sarıtaş oldu. En İyi Pop Müzik Kadın Sanatçısı Ödülü’nü Sezen Aksu kazanırken, Megastar Tarkan En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı Ödülü’nü kazandı. En İyi Komedi ve Romantik Komedi Dizisi Ödülü’nü Güldür Güldür ekibi alırken, En İyi Komedi ve Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu Ödülü Hande Erçel’in, En İyi Komedi ve Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu Ödülü ise Çağlar Çorumlu’nun oldu. En İyi Dizi Çifti Ödülü ise Kalp Atışı dizisinde sergiledikleri performans ile Öykü Karayel ve Gökhan Alkan’ın oldu. Son dönemin gündemden düşmeyen popüler ismi Aleyna Tilki, En İyi Çıkış Yapan Ödülü’ne layık görüldü. Bu yıl ilk kez verilen En iyi Youtuber / Instagrammer Ödülü ise Enes Batur’a gitti.

44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kazananları şöyle:

En İyi Pop Müzik Kadın Sanatçısı : Sezen Aksu

En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı ve Yılın Şarkısı: Tarkan

En İyi Dizi: Vatanım Sensin

En İyi Spor Programı: Stadyum

En İyi Çocuk Oyuncu: Beren Gökyıldız

En İyi Fantezi - Halk Müziği Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar

En İyi Fantezi - Halk Müziği Erkek Sanatçı: Koray Avcı

En İyi Kadın Sunucu: Evrim Akın

En İyi Erkek Sunucu: Ali İhsan Varol

En İyi Komedi & Romantik Komedi Dizisi: Güldür Güldür

En İyi Komedi & Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu: Hande Erçel

En İyi Komedi & Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu: Çağlar Çorumlu

En İyi Çıkış Yapan: Aleyna Tilki

En İyi Dizi Müziği: Söz Dizisi - Atakan Ilgazdağ

En İyi Yönetmen: Söz Dizisi - Yağız Alp Akaydın

En İyi Senarist: Nuran Evren Şit- Vatanım Sensin

En İyi Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik

En İyi Erkek Haber Sunucusu: Fatih Portakal

En İyi Haber Programı: CNN Turk- 5N1K Cüneyt Özdemir

En İyi Gündüz Kuşağı: Müge Anlı ile Tatlı Sert

En İyi Yarışma: Survivor - Acun Ilıcalı

En İyi Proje (Müzik): Çeyrek Asır - Harun Kolçak

En İyi Müzik Grubu: Athena

Azerbaycan\'ın En Parlak Yıldızı: Röya

En İyi Kadın Oyuncu: Aslı Enver

En İyi Erkek Oyuncu: Tolga Sarıtaş

En İyi Dizi Çifti: Öykü Karayel - Gökhan Alkan / Kalp Atışı

En İyi Youtuber/Instgramer: Enes Batur

En İyi Klip: Mabel Matiz - Ya bu işler ne

Kendi Mucizesini Yaratanlar: Kenan İmirzalıoğlu, Tuba Büyüküstün, Songül Öden, Erkan Petekkkaya, Cansu Dere, Engin Akyürek

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