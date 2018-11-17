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Dünya

44 mürettebatıyla kaybolan denizaltı 1 yıl sonra bulundu

Denizaltı ile en son Kasım 2017'de irtibat sağlanmıştı

17 Kasım 2018 18:34

Arjantin Donanması'na ait 44 mürettebatlı ARA San Juan denizaltısının kaybolduktan 1 yıl sonra bulunduğu açıklandı.

Denizaltının, ‘Ocean Infinity’de çalışan bir dalgıç tarafından Valdes Yarımadası açıklarında, denizin 800 metre derinliğinde bulunduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Kasım 2017’de Atlas Okyanusu’nun güneyinde kıyıdan 450 km açıkta seyrettiği sırada radardan çıkan denizaltında meydana gelen mekanik arıza nedeniyle şnorkelinden su geldiği belirtilmişti. Sadece bir haftalık oksijen stoku bulunan denizaltındaki 44 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Askeri denizaltıyı bulmak için 18 ülkeden dört binden fazla personelin katılımıyla arama çalışmaları düzenlenmiş ancak sonuç alınamamıştı.

Arjantin Donanması, denizaltıyı bulamayınca geçen ağustosta gelişmiş ekipman kullanımıyla deniz yatağının hidrografik ve jeofizik araştırmalarında uzmanlaşan Ocean Infinity firmasıyla bir sözleşme imzalamıştı.

Alman yapımı dizel yakıtlı elektrikli denizaltı 1983’de Arjantin donanmasına katılmıştı.

Kayıp mürettebatın yakınları, denizaltının ortadan kaybolmasının birinci yılında anma töreni düzenlemişti.

‘Ocean Infinity’ ayrıca 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur – Pekin seferini gerçekleştirirken sırra kadem basan kayıp MH370 Malezya uçağı için bir arama işlemi yürütmesiyle tanınıyor.

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