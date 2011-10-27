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Dünya

4,4 milyon dolarlık pardon TAİPEİ (AP)

27 Ekim 2011 16:25

-4,4 milyon dolarlık pardon TAİPEİ (AP) - 27.10.2011 - Tayvan'da idam edildikten sonra masum olduğu ortaya çıkan pilotun ailesine 4,4 milyon dolar ödenecek.  Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine ait bir üste 5 yaşındaki bir kıza tecavüz edip öldürmekten suçlu bulunup, 1997 yılında idam edilen Chiang Kuo-ching'in ailesine tazminat ödeyecek.  Devlet Başkanı Ma Ying-jeou ise yapılan hatanın kamuoyunda yoğun eleştiriyle karşılanması üzerine pilotun ailesinden özür diledi.  Chiang'ın ailesinin yoğun girişimi üzerine askeri mahkeme, geçen ay dosyayı yeniden açmıştı. Chiang'ın işkence ve baskı altında itirafta bulunmaya zorlandığına hükmeden mahkeme, 21 yaşındaki pilotu aklamıştı.    Cinayetle ilgili bir başka kişinin arandığı bildirildi.

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