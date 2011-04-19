-44 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A) - 19.04.2010 - İstanbul'da, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 12 bağımsız milletvekili adayının adaylıklarını iptal kararını protesto eylemi sırasında yaşanan olaylara karıştıkları öne sürülen 44 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, olaylara karışanları belirlemek amacıyla çalışma başlatan polis ekipleri, takip sonucu Vakıf Gureba Hastanesi önünde durdurdukları bir minibüsteki 12 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerle birlikte, olaylara karıştıkları iddiasıyla toplam 44 kişinin gözaltına alınarak, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Taksim'de oturma eylemi yaptıktan sonra Aksaray Metro Durağı'na doğru başlatılan yürüyüş sırasında gruptan taşlar atılması sonucu çevredeki bazı araçların, dükkanların ve evlerin camları kırılmıştı. Yürüyüş yapan grup, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nden geçerken, Fatih İtfaiyesine bağlı itfaiye araçları ile bir ambulansa, bir noter ve PTT Kargo binasına da molotofkokteyli atılmış, PTT Kargo binasının camları kırılırken, girişinde küçük çaplı yangın çıkmıştı. Grup, Aksaray Metrosu'nun önüne ulaştığı sırada burada güvenlik önlemleri alan polis ekiplerine molotofkokteyli atılmış, bunun üzerine polis gruba müdahale etmişti.