T24 LogoT24 Logo
Gündem

44 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI  İSTANBUL (A.A)

19 Nisan 2011 23:14

-44 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI  İSTANBUL (A.A) - 19.04.2010 - İstanbul'da, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 12 bağımsız milletvekili adayının adaylıklarını iptal kararını protesto eylemi sırasında yaşanan olaylara karıştıkları öne sürülen 44 kişi gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, olaylara karışanları belirlemek amacıyla çalışma başlatan polis ekipleri, takip sonucu Vakıf Gureba Hastanesi önünde durdurdukları bir minibüsteki 12 kişiyi gözaltına aldı.  Bu kişilerle birlikte, olaylara karıştıkları iddiasıyla toplam 44 kişinin gözaltına alınarak, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.  Taksim'de oturma eylemi yaptıktan sonra Aksaray Metro Durağı'na doğru başlatılan yürüyüş sırasında gruptan taşlar atılması sonucu çevredeki bazı araçların, dükkanların ve evlerin camları kırılmıştı. Yürüyüş yapan grup, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nden geçerken, Fatih İtfaiyesine bağlı itfaiye araçları ile bir ambulansa, bir noter ve PTT Kargo binasına da molotofkokteyli atılmış, PTT Kargo binasının camları kırılırken, girişinde küçük çaplı yangın çıkmıştı.    Grup, Aksaray Metrosu'nun önüne ulaştığı sırada burada güvenlik önlemleri alan polis ekiplerine molotofkokteyli atılmış, bunun üzerine polis gruba müdahale etmişti.    

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24