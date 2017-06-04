T24 LogoT24 Logo
Gündem

44 gündür aranan kız bulundu

44 gündür aranan 15 yaşındaki kız, İstanbul'da bulundu

04 Haziran 2017 21:22

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, kendisinden 44 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki  Duygu T., İstanbul Kadıköy'de polis tarafından sahte kimlikle bulundu.

Geçen 22 Nisan'da, Duygu T., babasından boşanan annesi 39 yaşındaki Filiz Aslan ile birlikte alışverişe çıktı. Filiz Aslan bir markete girdiği sırada dışarıda bekleyen kızı Duygu T., ortadan kayboldu. Kızının telefonuna ulaşamayan Aslan, polise giderek polise başvurdu. Yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Duygu T.'nin hayatından endişe eden Aslan, sokak sokak gezerek kızını aramaya devam etti.

Soruşturmayı derinleştiren Çocuk Şube Müdürlüğü Kayıp Çocuklar Büro Amirliği ekipleri, 44 gündür kayıp olan Duygu T.'nin gidebileceği arkadaşlarını ve kaybolduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Duygu T., İstanbul Kadıköy'de bulundu. Üzerinden kendi fotoğrafının yapıştırıldığı sahte kimlik çıkan Duygu T., polis merkezine götürüldü. Uzun süre evladını arayan Filiz Aslan'ın, mutlu haberi alır almaz kızına kavuşmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

ETİKETLER

duygu tkızgençkayıp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24