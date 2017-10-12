T24 LogoT24 Logo
Gündem

44 FETÖ şüphelisinden 20'si adliyeye sevk edildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi

12 Ekim 2017 13:51

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA merkezli 6 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 20\'si adliyeye sevk edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Manisa, Bursa ve Trabzon\'da çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 44 kişiden 20\'sinin ifade alma işlemi tamamlandı. Şüpheliler, sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. 24 şüphelinin ifade alma işlemi devam ediyor.
Operasyon kapsamında 13 kişinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin tamamının örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHAANTALYAFETÖPDYAntalya Cumhuriyet BaşsavcılığıAntalya Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleAntalya Isparta Afyonkarahisar Manisa BursaTrabzonOperasyonda FETÖPDYOperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24