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Spor

44. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası başladı

09 Mayıs 2009 01:09

44. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de başladı.

Bu gün tatamiye çıkan 5 Türk sporcu 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

3 gün sürecek şampiyonada, bayanlar artı 68 kiloda Yıldız Aras Avrupa Şampiyonu olurken, erkekler 84 kiloda Ene Serkan ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 75 kiloda Serkan Yağcı ve artı 84 kiloda Okay Arpa bronz madalyada kalırken, bayanlar 68 kiloda tatamiye çıkan Hüsniye Girer repesaj müsabakasında rakibine yenilerek altıncılığı elde etti.

Şampiyonaya yarın, erkekler 60 ve 68, bayanlar 50 ve 55 kilolarda yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

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