44. ABD Başkanı Obama, Twitter üzerinden telefon numarasını paylaştı

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44. ABD Başkanı Barack Obama, Twitter üzerinden telefon numarasını paylaştı ve ABD vatandaşlarından kendisine mesaj atıp nasıl oy kullanacaklarını söylemelerini istedi.

3 Kasım seçimlerine giden süreçte insanların nasıl oy kullanacağı tartışma konusu oldu. ABD Başkanı Donald Trump, posta yoluyla gönderilecek pusulaların seçimlere şaibe karıştıracağını iddia ediyor.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Obama, "Haydi yeni bir şey deneyelim. Eğer ABD'deyseniz bana 773-365-9687 numarasından mesaj atın. Nasıl olduğunuzu, kafanızda ne olduğunu ve nasıl oy vermeyi planladığınızı duymak istiyorum" yazdı.

Obama, zaman zaman kendisinin de mesaj gönderenlerle temasa geçip aklındakileri söyleyeceğini ifade etti.

Tweette Obama ve eski First Lady Michelle Obama'nın cep telefonuna bakarken çekilmiş bir fotoğrafı yer aldı.