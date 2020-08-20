44. ABD Başkanı Obama: Trump, yaptığı göreve uygun değil; demokrasimiz tehlike altında

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44. ABD Başkanı Barack Obama, halefi Donald Trump'ın bulunduğu ofise uygun bir insan olmadığını ve "ABD demokrasisinin hayatta kalabilmesi için" eski iki numarası Joe Biden'a oy verilmesinin çok kritik olduğunu söyledi.

Demokrat Ulusal Kongresi'nde konuşan Obama, "Gereken mesaiyi yapmaya ilgi göstermedi, ortak alan bulmaya ilgi göstermedi, ABD başkanlığının inanılmaz gücünü kendisi veya arkadaşlarından başkası için kullanmaya ilgi göstermedi; başkanlığı o çok ihtiyaç duyduğu ilgiyi elde etmek için bir televizyon programı gibi kullanmaktan fazlasını yapmaya ilgi göstermedi" dedi.

Konuşması sırasında "demokrasi" kelimesini 18 defa kullanan Obama "Bu yönetim, kazanmak için gerekirse demokrasiyi yıkmaya razı" diye konuştu.

Obama durumun artık kırmızı (Cumhuriyetçi Parti) ile mavinin (Demokrat Parti) yarışından fazlası olduğunu vurgularken, "Önümüzdeki 76 günde yaptıklarımız nesiller boyunca konuşulacak" ifadelerini kullandı.

Obama konuşmasında Trump'ı Koronavirüs pandemisi boyunca 170 bin ABD'linin ölümüne ve milyonların işini kaybetmesine sebep olmakla suçladı.