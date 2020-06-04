44. ABD Başkanı Obama'dan polis yasalarına reform çağrısı

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44. ABD Başkanı Barack Obama, George Floyd cinayetinin ardından ülkedeki tüm belediye başkanlarını polis yasalarında reforma gitmeye davet etti.

Protestolarla ilgili ilk kez canlı yayında açıklamalarda bulunan Obama, tüm belediyelerin vatandaşlarıyla görüşerek polisin şiddet kullanımını incelemesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin ilk siyah başkanı olan Obama, "Son günler ne kadar trajik, zor ve belirsizliklerle dolu geçse de aynı zamanda insanların uyanması ve bu trendleri fark etmesi için büyük bir fırsat oldu" dedi. Obama, "Şimdi bu sorunları beraber çalışarak aşmak ve ABD'yi olabileceğinin en iyisi yapmak için bir fırsatımız var" diye konuştu.

Obama, ABD'deki azınlıklara da, "Kıymetli olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Hayatınızın kıymetli olduğunu bilmenizi istiyorum. Hayallerinizin kıymetli olduğunu bilmenizi istiyorum" ifadeleriyle seslendi.

Eski başkan, vatandaşlarına oy verme ile protesto düzenlemek arasında bir seçim yapmaları gerekmediğini belirtti.

Halefini ismini vermeden eleştiren Obama, "İnsanlar protestolar hakkında konuştuğunda şunu unutmayın; bu ülke protestolar sayesinde kuruldu. Adı Amerikan devrimiydi" diye konuştu.