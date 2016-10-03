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43 yıllık eşini öldürdü

"Bugüne kadar hep o yapıyordu, bugün de ben yaptım"

03 Ekim 2016 01:41

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, 62 yaşındaki Behiye Ö., sokakta tartıştığı 43 yıllık eşi 71 yaşındaki Süleyman Ö.'yü başına taşla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Süleyman Ö. kurtarılamadı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, hastaneye kaldırılan Süleyman Ö. hayatını kaybederken, yakınlarındaki bir parkta polis tarafından yakalanan Behiye Ö., gözaltına alındı.

İlk ifadesinde şiddet gördüğünü belirten Behiye Ö.'nün, "Bugüne kadar hep o yapıyordu, bugün de ben yaptım" dediği öğrenildi.

Olay, Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'ta bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Emekli Süleyman Ö. ile eşi Behiye Ö., ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Behiye Ö., iddiaya göre eline geçirdiği taşla kocasının başına vurarak olay yerinden kaçtı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Süleyman Ö.'yü ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adam burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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