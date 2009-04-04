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43 yeni kaymakama atama

İçişleri Bakanlığı, 93. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu bitiren 43 kaymakam adayının atamalarını yaptı.

04 Nisan 2009 03:00

İçişleri Bakanlığı, 93. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu bitiren 43 kaymakam adayının atamalarını yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, yeni kaymakamlar ve görev yerleri şöyle:


“Kürşat Güleryüz/Aladağ, İhsan Selim Bayday /Çeltikçi, Kudret Kurnaz/ Gülyalı, Can Aksoy/Ulaş , Mutlu Almalı/Ağaçören, Serdar Arslantay/Başmakçı, Hayrettin Baskın/Yenişarbademli, Ergün Baysal/Karamanlı, Murat Beşikci/Pazarlar, İbrahim Civelek/Sulusaray, Zerrin Çay Beşikçi/Şaphane , Mehmet Nuri Çetin/Dumlupınar , Ömer Çimşit/Oğuzlar, Murat Eren/Çanakçı, Adem Ergül/Halkapınar, Abdulhamit Karaca/Çeltik, Ali Karakaya/Ayrancı, Çağlayan Kaya/Evciler, Fatih Kaya/Afyonkarahisar-Bayat, Ramazan Kendüzler/Akpınar, Ünal Koç/Alucra, Savaş Konak/ Çatalpınar, Hasan Ongu/Sulakyurt, Zafer Öz/İhsangazi, İsmail Özkan/Yağlıdere, İsmail Şanlı/Kadışehri, Taner Tengir/Yozgat-Aydıncık Meral Uçar/Azdavay, Adem Ünal/Boztepe, Ahmet Yılmaz/Acıgöl Kerem Süleyman Yüksel/Yenifakılı , Murat Zadeleroğlu/Çamoluk , Ulaş Akhan/Seydiler, Çağlayan Aydın/Düzköy Hasan Çiçek/Taşkent, Cumhur Duran/Saraykent, Kemal Duru/Harmancık, Ahmet Köklü/Hocalar, Bünyamin Kuş/Feke, Özer Özbek/Sütçüler, Abdulselam Öztürk/İnhisar, İsmail Sündük/ Bilecik-Yenipazar ve Vedat Yılmaz/Çobanlar”

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