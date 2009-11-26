43 milyon Euro nafaka talebi

T24 - Adı hep skandallarla anılan İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin eşi Veronica Lario, kocasından yıllık 43 milyon Euro nafaka talep etti.

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin eşi Veronica Lario'nun, kocasından yıllık 43 milyon Euro nafaka talep ettiği bildirildi.

Corriere della Sera gazetesi, seks skandalı nedeniyle Berlusconi'ye boşanma davası açan Lario'nun, ayda 3 milyon 500 bin Euro'yu geçen nafaka talebinin başbakan tarafından reddedildiğini yazdı.

Gazete, Berlusconi'nin, Lario'nun nafaka talebinin yüzde 10'undan daha az olan aylık 200 bin Euro vermeyi teklif ettiğini belirtti.

Eski aktris olan Lario, Berlusconi'nin "genç kadınlara olan tutkusundan bıktığını" gerekçe göstererek boşanma davası açmıştı.