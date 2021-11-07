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Spor

43. İstanbul Maratonu: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

07 Kasım 2021 07:54

 43. İstanbul Maratonu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 43. Vodafone İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollarda trafik düzenlemesi yapıldı.

Bu kapsamda, parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği kademeli olarak durduruldu. Trafik polisleri dubalarla trafiği yavaşlattıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü araç trafiğine kapattı.

Avrupa ve Anadolu yakasından geçiş için köprüyü kullanmak isteyen sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

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