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43 ildeki FETÖ operasyonunda: 7 tutuklama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 43 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 65 kişiden 7'si tutuklandı

26 Mart 2018 13:23

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 43 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 65 kişiden 7\'si tutuklandı. İtirafçı olduğu belirtilen 58 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Konya il yöneticiliği yaptığı, örgüte üye olduğu, elaman temin ettiği,  örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından  geçen 9 Mart günü sabah saatlerinde Konya merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin örgütte il- ilçe imamı, büyük-küçük bölge imamı, örgüt muhasebecisi, bölge talebe mesulü, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldıkları ileri sürüldü. Şehir dışı talebe mesulünün, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine, okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrenim gördükleri şehre giderek örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenciyle 8 yıl boyunca bire bir ilgilenen kişi olduğu iddia edildi.
Operasyon kapsamında 65 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7\'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 58 şüpheli ise itirafçı olup,  etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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