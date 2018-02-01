T24 LogoT24 Logo
Gündem

43 ilde FETÖ operasyonu: 120 kişi hakkında yakalama kararı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 43 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik haklarında yakalama kararı verilen, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'Mahrem imamlık' yaptıkları öne

01 Şubat 2018 11:35

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 43 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik haklarında yakalama kararı verilen, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yapan askeri personele \'Mahrem imamlık\' yaptıkları öne sürülen 120 kişi hakkında eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonun sürdüğü ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yapan askeri personele \'mahrem imamlık\' yaptıkları ileri sürülen 120 kişi hakkında \'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak\' suçlarından yakalama kararı verildi. Bunun üzerine bugün Konya merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 58 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullanıcısı olduğu belirtildi. Gözaltıların olduğu ve operasyonun devam ettiği ifade edildi.
Şüphelilerin örgüt içerisinde, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında görev yaptıkları ileri sürüldü. 
Örgüt içerisinde yer alan ümitçinin, bağlantısını koparmış kişileri tekrar örgüte kazandırmak için görevlendirilen kişi olduğu belirtildi. Şehir dışı talebe mesulünün ise, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrenim gördükleri şehre giderek örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenci ile 8 yıl boyunca bire bir ilgilenen kişi olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYATerörDevlet Yapılanması FETÖPDYTürk Silahlı KuvvetleriOperasyonunKonya Cumhuriyet BaşsavcılığıTürk Silahlı KuvvetleriBununKonyaHaklarındaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24