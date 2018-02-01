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43 ilde 'FETÖ' operasyonu; 120 gözaltı kararı

Eş zamanlı operasyonlar düzenlendi

01 Şubat 2018 11:40

Türk Sİlahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanmasına karşı Konya merkezli 43 ilde düzenlenen 'FETÖ' operasyonunda 'mahrem imam'lık yaptığı gerekçesiyle 120 kişi hakkıdna gözaltı kararı verildi.

NTV'de yer alan habere göre Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 120 kişi hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlarından yakalama kararı verildi. Bunun üzerine bugün Konya merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 58 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olduğu belirtildi. Gözaltıların olduğu ve operasyonun devam ettiği ifade edildi.

Şüphelilerin "örgüt içerisinde, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında görev yaptıkları" ileri sürüldü.

Örgüt içerisinde yer alan "ümitçinin, bağlantısını koparmış kişileri tekrar örgüte kazandırmak için görevlendirilen kişi" olduğu belirtildi. "Şehir dışı talebe mesulünün ise, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrenim gördükleri şehre giderek örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenci ile 8 yıl boyunca bire bir ilgilenen kişi" olduğu aktarıldı.

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