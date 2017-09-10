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43 gün sonra bulunan çiftçi, dağda ağaçlardan meyve yiyerek yaşamış (2)

KÖYÜNE GETİRİLDİ 43 gündür kayıp olan ve dağlarda bulduğu bitki kökleri ve yabani meyveleri yiyerek beslenen 29 yaşındaki Murat Ünsal, ailesi tarafından Suşehri İlçesi'ne bağlı Kekeç Köyü'ne getirildi

10 Eylül 2017 22:05

KÖYÜNE GETİRİLDİ
43 gündür kayıp olan ve dağlarda bulduğu bitki kökleri ve yabani meyveleri yiyerek beslenen 29 yaşındaki Murat Ünsal, ailesi tarafından Suşehri İlçesi\'ne bağlı Kekeç Köyü\'ne getirildi. Murat Ünsal\'ın, yolunu kaybederek Erzincan ili sınırlarını geçtiği anlaşıldı. Yakınları ve güvenlik birimleri 29 Temmuz\'dan bu yana kaybolduğu yayla ve çevresinde Ünsal\'ı arıyordu. Anne Vahide Ünsal 43 gün sonra sağ bulunan oğlu Murat Ünsal\'ı Suşehri Devlet Hastanesi\'ne götürerek vücudunun çeşitli yerlerinde bulunan yaralarını tedavi ettirdi. Murat Ünsal, 43 günden bu yana dağda kaldığını, kavun, salata, domates, elma, incir yiyerek hayatta kaldığını söyledi. Ünsal ayrıca, dağda ayı, kurt ile karşılaştığını belirtirken bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Anne Vahide Ünsal ve gelini Halime Ünsal ise, \"Askerlerimize, halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Çok mutluyuz\" dedi.

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