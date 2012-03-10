43 aylık milletvekili, 140 aylık emekli maaşı

T24- İade-i itibar isteğinden sonra bir başka istekte daha bulundu... Milletvekili seçilen ve ABD vatandaşı olduğu için üyeliği düşürülen Merve Kavakçı, 43 aylık milletvekili maaşı ile 10 yıllık emekli milletvekili maaşını istiyor. Kavakçı’nın bu talebi trilyonlarca lirayı bulunuyor.

Vatan gazetesindeki habere göre, Fazilet partisinden milletvekili seçilen ve ABD vatandaşı olduğu için üyeliği düşürülen Merve Kavakçı, mali ve sosyal haklarının iadesi için TBMM’ye başvurdu. Kavakçı 43 aylık milletvekili maaşı ile 10 yıllık emekli milletvekili maaşı istiyor. Kavakçı’nın bu talebi trilyonlarca lirayı bulunuyor.

1999’da FP’den İstanbul milletvekili seçilen ve türbanı nedeniyle Genel Kurul’da yemin ettirilmeyip, Türk vatandaşlığından da çıkarılarak vekilliği düşürülen Kavakçı, avukatı aracılığıyla Meclis Başkanlığı’na başvurarak haklarının iadesini talep etti.

Kavakçı 1999 Mayıs ayı ile Kasım 2002 arasındaki 43 aylık milletvekili maaşını ve 2002-2012 arasındaki 10 yıllık emekli maaşını istiyor. Bu talebin toplam tutarının trilyon liraya bulacağı hesaplanıyor. Kavakçı’nın başvurusu, TBMM Başkanlık Divanı’nda ele alınacak. Kavakçı’ya halen 6 bin lira olan emekli maaşı bağlanması, yeşil pasaport verilmesi, ailesi ile birlikte, sağlık ve tedavi yardımından da yararlanması talebi de değerlendirilecek.