-422 METRE YÜKSEKLİKTE YEMEK DUBAİ (A.A) - 23.01.2011 - Dubai'deki Burj Halife gökdeleninin 122. katında, yerden 422 metre yükseklikte kapılarını açan bir restoran, dünyanın en yüksek restoranı unvanını elde etti. Emaar Hospitality'den yapılan açıklamada, 828 metre ile dünyanın en yüksek binası olan Burj Halife'de bugün açılan restoranda, dünya mutfaklarından yemekler sunulacağı ve 210 kişiye kadar müşteri ağırlama kapasitesine sahip olduğu belirtildi. 4 Ocak 2010 tarihinde açılan kulede 200 kat bulunuyor, bu katların sadece 160'ında apartman daireleri ve bürolar var.