421 bin kişinin adı 'cumhuriyet bayramı'

Çin Halk Cumhuriyeti'nde 421 binden fazla kişinin, "Cumhuriyet bayramı ve devletin kuruluş günü" anlamına gelen "Guoçing" adını taşıdığı açıklandı.



Şinhua ajansının haberine göre, 1 Ekim 2009'da doğan çok sayıda bebeğe bu ismin verilmesinin ardından, Çin Güvenlik Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık Merkezi, bu tarihe kadar olan "Guoçing" isimlerinin sayısını çıkardı. Yapılan açıklamada, 421 binin üzerinde Çinlinin bu ismi taşıdığı belirtildi.



Yetkililer, insanların isim benzerliği nedeniyle sıkıntı yaşayabileceğini kaydetti. Çin'de geçen ay "Li Cün" adlı bir kişi bankada hesap açtırmak istemiş ancak banka, hali hazırda kayıtlı 300 "Li Cün" daha olduğunu söyleyerek, Li'nin bu talebini reddetmişti.