42 yıllık Kaddafi rejimi fiilen sona erdi

T24 - Libya'da 42 yıllık Muammer Kaddafi dönemi fiilen sona erdi. İsyancıların başkent Trablus'u ele geçirmesi üzerine yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. Muammer Kaddafi'nin üç oğlu isyancılar tarafından gözaltında tutuluyor. Her yerde aranan Kaddafi'nin Venezuela'da olabileceği öne sürüldü.

El Cezire televizyonu, muhaliflerin başkentin yüzde 95'inin kontrolünü ele geçirdiklerini ve Kaddafi'ye bağlı birliklerden 100'den fazla askeri esir aldıklarını duyurdu. El Cezire ayrıca, Güney Afrika'ya ait iki uçağın başkent Trablus Havaalanı'na iniş yaptığını kaydetti.





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Silahları muhaliflere teslim ettiler





Libya'nın başkenti Trablus'taki Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin silahlarını muhaliflere teslim ettiği bildirildi. El Cezire televizyonu, başkentteki Muammer Kaddafi'ye bağlı askeri birliklerin tüm silahlarını muhalif gruplara teslim ettiğini duyurdu. Televizyon kanalı, Muammer Kadafi'nin oğlu Muhammed Kaddafi'nin evi çevresinde silah seslerinin geldiğini belirtti.





El Cezire televizyonundan alınan bilgiye göre, Libya'da muhalifler başkent Trablus'daki Devlet Radyo binasının kontrolünü ele geçirdi. Muhaliflerin, Muammer Kaddafi'nin sığındığı Bab El Aziziye dışında bütün Trablus'a hakim olduklarını ilan etmelerinin ardından Sky televizyonu, Trablus merkezindeki Yeşil Meydan'da bayraklarını dalgalandıran ve havaya ateş açarak kutlama yapan muhaliflerin görüntülerini yayınladı. Yeşil Meydan, muhaliflerin Trablus'u ele geçirmelerinden önce Muammer Kaddafi'yi destekleyen kitlelerin gösterilerine ev sahipliği yapıyordu.







'Libya'nın birliği için çalışmaya hazırız'





NATO, Libya'da iktidarın geçiş sürecinin derhal ve barış içinde olması gerektiğini açıkladı. NATO'dan yapılan açıklamada, Libya'da iktidarın geçiş sürecinin hemen ve barış içinde yapılması gerektiği bildirildi. Ayrıca, NATO'nun Libya'daki birlik ve beraberlik için Ulusal Geçiş Konseyi ile çalışmaya hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, Libya'daki askeri birliklerin ve kilit noktaların da izlenmeye devam edileceği kaydedildi.





Obama: Netleşmeden yorum yok





ABD Başkanı Obama, tatilini geçirdiği Martha's Vineyard adasında yaptığı açıklamada, Libya'da gelişen olaylar ve son durum hakkında tam bilgi edinmeden konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayacağını belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Başkan Obama'nın düzenli olarak Libya konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.





Kaddafi muhaliflerle görüşmeye hazır





Muammer Kaddafi hükümetinin muhaliflerle hemen müzakerelere hazır olduğu ve NATO'dan muhaliflerin Trablus'a saldırıları durdurmasını istediği bildirildi. Hükümet sözcüsü Musa İbrahim, Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin Ulusal Geçiş Konseyi lideriyle müzakereye hazır olduğunu söyledi.





Kaddafi'nin oğulları yakalandı





El Cezire Televizyonu, Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın tutuklanmasından sonra büyük oğlu Muhammed'in de muhaliflere teslim olduğunu duyurdu. Televizyon kanalı, Bingazi ve Trablus'ta halkın kentlerdeki meydanlarda toplandığını ve muhaliflerin Trablus'un bütün girişlerini kontrol altına aldığını belirtti.





Çatışmalarda 1300 kişi öldü





Libya'nın başkenti Trablus'daki çatışmalarda bin 300 kişinin öldüğü kaydedildi. Hükümet sözcüsü Libya Devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, başkent Trablus'daki çatışmalarda şu ana kadar bin 300 kişini öldüğünü söyledi





NATO: Rejimin yıkıldığını görüyoruz





NATO, Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin Libya'daki savaşı kazanamayacağının farkına varması gerektiğini açıkladı. NATO sözcüsü Oana Lungescu, ''Libya'daki durum çok değişken. Kaddafi rejiminin yıkıldığını görüyoruz. Kaddafi'nin kendi halkına karşı bu savaşı kazanamayacağının farkına varması daha iyi'' dedi. Sözcü Lungescu ayrıca Kaddafi'nin çatışmaların başlamasında tek sorumlu olduğunu ve daha fazla kan dökülmesini durdurması gerektiğini de sözlerine ekledi.





Kaddafi'den iktidarı bırakmasını istedi





İngiltere'nin Libya Lideri Muammer Kaddafi'ye iktidarı bırakması yönünde tavsiyede bulunduğu bildirildi. Reuters haber ajansı, İngiltere'nin Libya Lideri Muammer Kaddafi'ye Libya halkını daha fazla acıya sürüklemeden iktidarı hemen bırakması yönünde tavsiyede bulunduğu kaydetti.





Obama: Kaddafi rejimi çöküyor



ABD Başkanı Barack Obama, Libya'da Kaddafi yönetiminin çökme belirtileri gösterdiğini söyledi. Daha fazla kayıpları önlemek için Libya liderine yönetimi bırakma yönünde çağrı yapan Obama, Libya'daki son olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kaddafi ve onun rejimi, iktidarının sona erdiğini kabul etmeli ve kan dökmeyi durdurmalıdır. Kaddafi Libya'yı daha fazla yönetemeyeceğinin farkına varmalı ve yönetimi bırakmalıdır" dedi.



Obama açıklamasında, "Libya'da demokrasiye barışçıl geçişi desteklemek ve Libya halkını korumak için uluslararası toplumdaki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini" kaydetti.





