42 yılın en düşük enflasyonu

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En yüksek aylık artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,41(beklenti yüzde 0.55'ti), üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 2,36 (beklenti yüzde 0.90'dı) arttığını açıkladı.TÜİK'in TSİ 10.00'da açıkladığı 2003 baz yıllık verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 4,90, ÜFE'de yüzde 10,80 oldu.Ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8,28, üretici fiyatlarında yüzde 8,89 düzeyinde oldu.Aylık değişim tarım sektöründe yüzde 2,92, sanayi sektöründe yüzde 2,25 olarak gerçekleşti. Tarım sektörü endeksinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,70 artış gerçekleşti. Sanayi sektörü endeksinde ise bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,64 artış gerçekleşti.ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 9,48 ile ham petrol ve doğalgaz çıkarımı alt sektöründe gerçekleşti.Sanayinin üç sektöründen, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4,02, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,35, elektrik, gaz, su sektöründe yüzde 0,72 artış gerçekleşti.Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, ham petrol ve doğalgaz çıkarımı (yüzde 9,48), ana metal sanayi (yüzde 8,80), kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı (yüzde 5,89), mobilya imalatı (yüzde 4,82), tekstil ürünleri imalatı (yüzde 4,13), maden kömürü ve linyit (yüzde 3,96), taşocakçılığı ve diğer madencilik ürünleri (yüzde 3,76) alt sektörler oldu. Buna karşılık büro makineleri imalatı (yüzde -5,10), basın ve yayım (yüzde -2,62), giyim eşyası imalatı (yüzde -1,46), kağıt ve kağıt ürünleri imalatı (yüzde -0,20) bir ay önceye göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler oldu.2011 yılı Ocak ayında endekste kapsanan 785 maddeden; 138 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 513 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 134 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.Enflasyon verilerinin ardından gösterge faiz yüzde 8.19'a yükseldi.