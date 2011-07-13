-42 YILDIR BENZİN İÇİYOR ŞANGHAY (A.A) - 13.07.2011 - Çin'de bir adamın ağrılarına iyi geldiği gerekçesiyle 42 yıldır benzin içtiği bildirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Çin'in güneybatısındaki Çongçing şehrinin Nançuan bölgesinde yaşayan 71 yaşındaki Çın Dıcün adlı adamın ayda ortalama 3-3,5 kilo benzin içtiği kaydedildi. Bölgede taş ustalığı ve bambu dokumacılığı ile tanınan Çın, aynı zamanda bitmeyen benzin içme sevdasıyla da anılıyor. Çın'ın, 1969 yılında göğsüne bir ağrı girmesinin ardından ilaç kullanmasına rağmen faydasını görmediği ve bunun üzerine halk arasında koca karı ilacı olarak anılan gaz yağı içmeye başladığı belirtildi. Haberde Çın'ın hayatı boyunca ne kadar benzin içtiğini bilmediği ifade edilirken, gazete kendi yaptığı hesapla Çın'ın 42 yıl boyunca 1,5 tondan fazla benzin içtiğinin tahmin edildiğini yazdı. Çın'ın yıllar önce içtiği gaz yağının ilk yudumunda kendisine iyi geldiğine inandığı ve gaz yağına bağımlı hale gelip sonra da benzin içmeye devam ettiği kaydedildi. Ailesinin bu alışkanlığı bıraktırmasına karşı çıkan Çın, eşi ve çocuklarının yanından ayrılarak tek başına bir kulübede yaşamaya başladı. Kentteki Honglou hastanesinden bir doktor, Çın'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak amfizem belirtileri gösterdiğini kaydetti. Çongçing Tıp Üniversitesi öğretim görevlilerinden Fıng Fu da Çın'ın vücudunun benzine karşı bir çeşit direnç geliştirmiş olabileceğini belirterek, bu durumu "aksi halde Çın'ın yaşama ihtimali yoktu" şeklinde değerlendirdi. Fıng, benzinin ağrıların tedaviyle ilgisi olmadığını, Çın üzerinde sadece anestezik bir etki yapabileceğini ifade etti.