42 taşınmazını eşine devrederek, boşandı

T24 - Batan Turkuaz Havayolları’nın Başkanı Niyazi Aydoğan, 42 taşınmazı devrederek jet hızıyla eşinden boşanınca, Banka Asya peşine düştü. Aydoğan’dan 13.5 milyon liralık kredi alacağı bulunan Bank Asya, ‘anlaşmalı boşanma’ iddiasıyla mülklerin devrini engellemek için dava açtı.





Asya Katılım Bankası’na olan 13.5 milyon TL’lik kredi borcu bulunan işadamı Niyazi Aydoğan, eşi Rengin Aydoğan’dan üzerine kayıtlı 42 taşınmazı devrederek üç günde boşandı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Alacağının peşine düşen Bank Asya, Batan Turkuaz Havayollarının Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Aydoğan’ın ‘anlaşmalı boşanma’ yoluyla mal kaçırdığı iddiası ile dava açtı.



Edindiğimiz bilgiye göre, Turkuaz Havayolları ile Asya Katılım Bankası arasında 6 Mayıs 2010’da 25 milyon TL’lik genel kredi sözleşmesi yapıldı.



Ancak mali krize giren havayolu şirketi Asya Katılım Bankası’ndan çektiği kredinin taksidini de ödeyemedi. Banka 14 Aralık 2010’da havayolu şirketine Beyoğlu 4’üncü Noterliği’nden ihtarname gönderdi. İhtarnameye cevap alamayan banka, havayolu şirketi ve kefilleri hakkında ihtiyati haciz kararı çıkartmak için İstanbul 8’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme hacize karar vererek, İstanbul 3’üncü İcra Müdürlüğü’nde 13 milyon 542 bin TL’lik alacak için takip başlattı.





3 günde boşandı



Banka avukatları tapu dairelerinden Niyazi Aydoğan adına kayıtlı malların peşine düşünce, Aydoğan’ın kısa süre önce üzerine kayıtlı 42 taşınmazı şirketin yönetim kurulu üyesi olan eşi Rengin Aydoğan’a devrettiği ortaya çıktı. Banka avukatları yaptıkları incelemelerde, Bakırköy’de ikamet eden Niyazi ve Rengin Aydoğan çiftinin 26 Kasım 2010’da anlaşmalı boşanmak için Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvurduğunu, iki gün sonra da boşandığını öne sürdü.

Avukatlar haciz yolu tıkandığı için, Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurup Rengin Aydoğan’a devredilen mülklerin üçüncü şahıslara satışını engellemek için ihtiyati tedbir talepli alacak davası açtı. Banka avukatları mahkemeye sundukları dilekçede, şöyle denildi: “Anlaşmalı boşanma neticesinde mal kaçırmak amacıyla Rengin Aydoğan’a devredilen taşınmazların 3’üncü şahıslara intikali halinde alacağımızı tahsil imkanı kalmayacak ve banka açısından telafisi imkansız zarar oluşacaktır.”





Eşi konuşmak istemedi



Niyazi Aydoğan adına kayıtlı telefondan arayıp, görüştüğümüz Rengin Dillioğlu (Aydoğan), konuyla ilgili sorularımıza, “Ne doğrudur, ne de yalandır diyebilirim. Bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Çıkan haberler bizi yıprattı” diye yanıt verdi.





Havada 3 yıl kalabildi



Havayolları sektörüne 3 yıl önce giren Turkuaz, daha önce yurtdışı charter uçuşları yaparken, geçen yıl kiraladğı uçaklarla iç hatlara da girmişti. Ancak kiralayıcı firma iki uçağını mali sebeplerle geri alınca, filosunda en az iki uçak bulundurma zorunluluğu bulunan Turkuaz Havayolları’nın iç hat uçuşları askıya alındı. Havayolları 23 Kasım 2010’da da iç hatlardan

çekildiğini açıkladı. Şirket, maaşları ödeyememe noktasına gelirken, icralar ile karşı karşıya kaldı.



Aydoğan’ın bankadan kaçırmaya çalıştığı 42 gayrımenkulü var



Turkuaz Havayolları’nın Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Aydoğan’ın boşanma ile birlikte eşine devrettiği öne sürülen taşınmazların listesi şöyle:



1- Kadıköy’de daire

2- Beyoğlu’nda 74 metre karelik ticarethane

3- Arnavutköy’de 148 metre kare asra

4- Arnavutköy’de 152 metre kare arsa

5- Arnavutköy’de 188 metre kare arsa

6- Arnavutköy’de 200 merter kare arsa

7- Arnavutköy’de 206 metre kare arsa

8- Marmara Ereğlisi’nde 9200 metre kare hisseli tarla

9- Marmara Ereğlisi’nde 2888,71 metre karelik 4 adet dubleks mesken nitelikli gayrimenkul

(4 ayrı daire 9- 10- 11- 12)

13- Büyükçekmece’de 3099 parselde bulunan tripleks mesken

14- Kadıköy’de 42 parselde bulunan 4 no’lu daire

15- Maltepe’de 5250 metre karelik tarla

16- Maltepe’de 19750 metre karelik tarla

17- Maltepe’de 143 parselde bulunan zemin katta bulunan imalathane

18- Maltepe’de 143 parselde ikinci katta 38 numarada bulunan imalathane

19- Maltepe’de 143 parselde ikinci katta 39 numarada bulunan imalathane

20- Maltepe’de 143 parselde ikinci katta 40 numarada bulunan imalathane

21- Maltepe’de 143 parselde ikinci katta 48 numarada bulunan imalathane

22- Zeytinburnu’nda 25 parselde bulunan asma katlı imalathane

23- Ümraniye’de 494 metre karelik arsa nitelikli gayrimenkul

24- Ümraniye’de 131 metre karelik dükkan ve arsası

25- Sarıyer’de 806,12 metrekarelik arsa

26- Sarıyer’de 1435,29 metrekarelik arsa

27- Sarıyer’de 829,91 metre karelik arsa

28- Sakarya Kocaali’nde 7380 parselde bulunan 170 metre karelik arsa

29- Sakarya Kocaali’de 7381 parselde bulunan 170 metre karelik arsa

30- Sakarya Kocaali’de 7382 parselde bulunan 170 metre karelik arsa

31- Sakarya Kocaali’de 7383 parselde bulunan 170 metre karelik arsa

32- Sakarya Kocaali’de 7385 parselde bulunan 170 metre karelik arsa

33- Sakarya Kocaali’de 7386 parselde bulunan 234 metre karelik arsa

34- Adapazarı’nda 57,97 metre karelik dükkan

35- Adapazarı’nda 73,20 metre karelik dükkan

36- Bakırköy’de 23 parselde bulunan çatı piyesli mesken

37- Ankara Akyurt’ta 425 metre karelik dubleks ve arsası

38- Aydın Söke’de 8182 parselde bulunan hisseli tarla

39- Kadıköy’de 201480 hisseli arsa

40- Kadıköy’de 90 parselde bulunan 3. Kat daire

41- Eminönü’nde 17 parselde bulunan 2 bodrum, 1 zemin, 3 normal katlı iş hanında hisse

42- Şişli’de 12 parselde bulunan 4. Katta bağımsız bölüm



