42 milyonumuz şekerlemeyi seviyor

Türkiye’de 400 bin YTL’lik pazara ulaşan şekerleme satışları bayram aylarında 4 kat artış gösteriyor.



Yapılan tüketici araştırmalarında ise ortaya çok ilginç sonuçlar çıkıyor. Bugün 39 milyon kişi değişik aralıklarla, 3 milyon kişi ise hemen her gün şekerleme tüketiyor. 28 milyon kişi ise çeşitli sebepler nedeniyle hiç şekerleme tüketmiyor. Türkiye’de anlık tüketime yönelik şekerleme pazarı 17 bin 700 tona ulaşırken, ikramlık ürünler pazarı da 17 bin tonu buldu.



Pazar yüzde 14 büyüdü



Türkiye’de anlık tüketime yönelik şekerleme pazarının geçen yıla göre yüzde 14 artarak 17 bin 700 tona ulaştığını söyleyen Ülker Baycan Genel Müdürü Turgut Ziyal, sektör hakkında şu bilgileri verdi: "Anlık tüketilen şekerleme pazarı 2008’de yüzde 20 artarak 242 milyon YTL’ye ulaştı. Buna ikramlık şekerleme eklendiğinde 400 milyon YTL’lik pazardan bahsedebiliriz. Şekerleme tüketimi bölgeler bazında da oldukça farklılıklar gösteriyor. Tüketim oranı yüzde 78 ile İç Anadolu ve yüzde 67 ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da oldukça yüksek. Satışların dağılımında ise Marmara bölgesinin yüzde 42 ile ilk sırada yer alıyor."



42 milyon kişi tüketiyor



Türkiye’de yaklaşık 39 milyon kişinin değişik aralıklarla, 3 milyon kişinin ise hemen her gün şekerleme tükettiğine dikkati çeken Turgut Ziyal, şöyle konuştu: "Hiç şekerleme tüketmeyenlerin oranı yüzde 45, çok sık tüketenlerin oranı yüzde 10 ve ara sıra tüketenlerin oranı yüzde 45’i buluyor. Türkiye’de bir çok kişi de belli nedenlerle hiç şekerleme tüketmiyor. Bayram dönemlerinde şeker satışları 4 kat artıyor. Ülker toplam şekerleme pazarında yüzde 16’lık pay ile ikinci sırada yer alıyor. Ancak bu payı diğer kategorilerde olduğu gibi daha da artıracağımızı umuyorum. 123 çeşit ürünü satışta bulunuyor."



50 milyon Euro yatırım



Ham maddeden paketlemeye kadar her safhada kendi bünyelerindeki firmalar ile üretimde entegrasyonu sağladıklarını ve bunun rakiplerine göre maliyet avantajı getirdiğini söyleyen Ülker Çikolata A.Ş. Genel Müdürü İrfan Demiryol, şu değerlendirmeyi yaptı: "Giresun’daki fındık işleme atölyesine ek tesisin açılışını yakında gerçekleştireceğiz. Fındık prosesini içeren tesiste yılda 25 bin ton civarında iç fındık işlenecek. Bu yıl tamamlanan 50 milyon Euro’luk yatırım ile kapasiteyi yüzde 50 artırdık."



İkramlık çikolata 150 milyon YTL’ye ulaştı



Türkiye’de ikramlık çikolatanın cirosal büyüklüğünün 150 milyon YTL’ye ulaştığını söyleyen Ülker Çikolata Pazarlama Genel Müdürü Şebnem Nasi şu bilgileri verdi: "Bunun yüzde 80’ini bayramlarda yapılıyor. Bayram döneminde tüketim 3 kat artıyor. Ülker’in toplam çikolata pazarındaki payı yüzde 65. Çikolatalı ürün yapılan 4 fabrikada yıllık 100 bin tonu aşan üretim gerçekleşiyor. Ülker 2007 itibarıyla ikramlık çikolatada yüzde 41 ile lider. Bu alanda 24 marka ve 68 çeşitle hizmet verdik."



Aileler yılda 2 kez ikramlık çikolata alıyor



Türkiye’de ailelerin yılda 2 kez ikramlık çikolata satın aldıklarını ve çikolata tüketiminin bayramlarda 3 kat arttığına işaret eden Şebnem Nasi, şöyle konuştu: "Bayram dönemlerinde ikramlık çikolata satışlarının yüzde 60’ı ramazan bayramlarında, yüzde 40’ı kurban bayramlarında gerçekleşiyor. İkramlık çikolatanın satın alma oranı açısından İç Anadolu yüzde 59’luk pay ile ilk sırada yer alıyor. Bunu yüzde 49 ile Ege, yüzde 47 ile Marmara, yüzde 46 ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu, yüzde 43 ile Akdeniz ve yüzde 36 ile Karadeniz izliyor. Satış dağılımında ise nüfus fazlalığından dolayı yüzde 56 ile Marmara birinci sırada yer alıyor."