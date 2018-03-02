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Spor

42 milyon Euro'luk transferin sözleşmesi feshedildi

Yıldız futbolcu, Çin ekibinden ayrıldı

02 Mart 2018 13:43

2016 yılında Atletico Madrid'den radikal bir kararla 42 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin takımlarından Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Jackson Martinez, yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir forma giyemiyordu. Sezon başında ve devre arası transfer döneminde Türk takımlarının da gündemine gelen golcü futbolcu sakatlığından ötürü takımında kalmak zorunda kalmıştı.

Guangzhou Evergrande Kulübü, yeni sezon için federasyona oyuncu bildirimi yaparken Kolombiyalı yıldızı listeye eklemedi. Jackson Martinez'in sözleşmesinin feshedildiği belirtilirken oyuncunun Çin'den ayrılması bekleniyor.

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