42 günde 82 kişi boğularak öldü

Havaların ısınmasıyla serinlemek isteyenler denize, buna ulaşamayanlar da kanal ve göletlere giriyor. Alınan tüm tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen ülke genelinde 42 günde 82 kişi boğuldu.

Denizler ve havuzlarda cankurtaranlı, kanal ve göletlerde ise tel çit, örgü ve tabelalı önlemlere rağmen 1 Haziran-12 Temmuz'da 28 ilde 68 boğulma vakasında 42'si çocuk 82 kişi hayatını kaybetti.

haberler.com'un haberine göre; en fazla boğulma vakası, denizlerde yaşandı. Denizlerde 2'si Alman turist, 9'u çocuk olmak üzere 29 kişi boğuldu.

Göletlerde 11'i çocuk 17 kişi, sulama kanallarında 2'si Suriyeli 11 çocuk ve biri Suriyeli yetişkin olmak üzere 16 kişi, derelerde 1'i Suriyeli 6 çocuk olmak üzere 13 kişi, barajlarda 3'ü çocuk 4 kişi, havuzda 2 çocuk ve şelalede ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da esnafa can simidi dağıtıldı

Sulama kanallarında boğulma olaylarının yoğun yaşandığı Adana'da ise polis ekipleri, kentin çeşitli yerlerinden geçen kanalların etrafında devriye görevi yapıyor. Kentteki 100 farklı noktada esnafa olası durumlarda kullanılması için can simidi dağıtıldı.

Can simidi verilen esnafın ismi ve telefon numarası da acil durumlarda yardıma çağrılabilmesi için kanalların yanına konulan tabelalara yazıldı.