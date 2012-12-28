YÖK rektör adaylarını belirledi

YÖK Genel Kurulu, Abdullah Gül Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi için Cumhurbaşkanlığına bildirilecek 3 rektör adayının ismi belirlendi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, iki üniversitede yapılan seçimle belirlenen 6 aday arasından YÖK Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda belirlenen 3 adayın isminin Cumhurbaşkanlığına bildirilmesine karar verildiği bildirildi.

Buna göre Abdullah Gül Üniversitesi için 1. sırada Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, 2. sırada Prof. Dr. Osman Serindağ, 3. sırada Prof. Dr. Hamza Erol, İstanbul Üniversitesi için 1. sırada Prof. Dr. Yunus Söylet, 2. sırada Prof. Dr. Harun Cansız, 3. sırada Prof. Dr. İbrahim Keleş'in isminin Cumhurbaşkanlığına bildirilmesi kararlaştırıldı.

42 fakülteye dekan

YÖK'ün dekan atadığı fakülteler ve isimler ise şöyle:

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi: Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı

Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi: Prof. Dr. Yunus Ali Çengel

Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi: Prof. Dr. Remzi Kaya

Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Murat Karagöz

Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Yusuf Şahin

Aksaray Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Mehmet Bahaüddin Varol

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi: Prof. Dr. İbrahim Demirkan

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Şuayip Özdemir

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi: Prof. Dr. Gürkan Gür

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Prof. Dr. Arzu Oğuz

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi: Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu

Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi: Prof. Dr. Ömür Bütev Dolğun

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi: Prof. Dr. Uğur Yavuz

Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi: Prof. Dr. Aydın Durmuş

Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Necmettin Tozlu

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Lütfi Behçet

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi: Prof. Dr. Turgay Şengül

Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Mustafa Bakaç

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Mühendislik Fakültesi: Prof. Dr. Recep Yurtal

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Selahattin Serin

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi: Prof. Dr. Mesut Başıbüyük

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi: Prof. Dr. Süleyman Akbulut

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi: Prof. Dr. Müberra Koşar

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Ramazan Ertürk

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: Prof. Dr. Hüseyin Aydın

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi: Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Yusuf Özçatalbaş

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Şule Çivitci

Gazi Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Şeref Okuducu

Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi: Prof. Dr. Kurban Ünlüönen

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Adil Kılıç

Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi: Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi: Prof. Dr. Mehmet Öz

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı-Deniz Bilimleri Fakültesi: Prof. Dr. Ahmet Ergin

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Uzay Bilmleri Fakültesi: Prof. Dr. Metin Orhan Kaya

Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi: Prof. Dr. İhsan Uluer

Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi: Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi: Prof. Dr. Ramazan Özey

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi: Prof. Dr. Erdoğan Gavcar

Tunceli Üniversitesi İletişim Fakültesi: Prof. Dr. Hacı İbrahim Delice

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi: Prof. Dr. Faruk Yiğit

Vakıf üniversiteleri

Öte yandan Yükseköğretim Genel Kurulu, İstanbul Bilim Üniversitesi için rektör adayı olarak önerilen Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ile ilgili olumlu görüş bildirilmesine karar verdi.

Kurul, dekanlık adayı olarak önerilen Altın Koza Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Kemal Çiçek, Çankaya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Aykut Kansu, Gedik İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Berrak Kurtuluş, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Şaban Kayıhan, KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Kerim Çınar, Melikşah Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Bilal Vatansever, Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi Prof. Dr. İbrahim Hasgür, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühehdislik Fakültesi Prof. Dr. M. Cengiz Taplamacıoğlu, Zirve Üniversitesi Mühehdislik Fakültesi Prof. Dr. Sinan Hınıslıoğlu için ilgili olarak olumlu görüş bildirilmesini kararlaştırdı.