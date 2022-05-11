42 barodan Yeni Akit'e tepki: Batman Baromuzun yanındayız

Yeni Akit gazetesinin “Batman Barosu’da şer yuvası” başlıklı içeriğine tepki gösteren 42 baro, “Batman Baromuzun yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiriyor, Basın Konseyi'ni de bu etik dışı davranışlarla ilgili olarak göreve çağırıyoruz” dedi.

Batman Barosu’nun HDP Batman milletvekili Ayşe Acar Başaran’a yönelik yaptığı açıklama sonrası, Yeni Akit gazetesi, Batman Barosu için ‘Batman Barosu’da şer yuvası’ başlıklı bir haber geçmişti.

42 baronun “Batman Barosu'nu hedef gösteren, adına habercilik dedikleri anlayışı kınıyoruz!” başlıklı açıklamasında, “Yalan ve kışkırtıcı yayınlarla daha önce de baroları hedef gösteren Yeni Akit, bu kez de Batman milletvekili ve Batman Barosu üyesi Av. Ayşe Acar Başaran'ın bir polis memuru tarafından tehdit edilmesi üzerine, yaptığı açıklama sonrası Batman Barosu'nu hedef göstermiştir” ifadeleri kullanıldı.

"Barolar hedef haline getiriliyor"

Açıklama şöyle devam etti:

“Barolar; Avukatlık Kanunu uyarınca hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumakla görevli kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Bu anlamda barolar; mağdurun veya failin kim olduğuna bakmaksızın, insan haklarını koruma bilinciyle hareket etmekten geri durmayacak; aynı bilinçle hiçbir soruşturmaya, baskıya, tehdide veya gözdağına boyun eğmeyecek, insan haklarını koruma görevini yerine getirmekten asla vazgeçmeyecektir.

Barolar, halkın haber alma hakkının teminatı olan basının özgürlüğü için de mücadelelerini sürdürmeye devam edecektir. Basın özgürlüğü; iftira niteliğinde haber yapma, hakaret etme veya hedef gösterme özgürlüğü değildir. Haber adı altında, halkın haber alma hakkını istismar ederek baroları hedef haline getiren söz konusu yayın organını kınıyor ve Batman Baromuzun yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiriyor, Basın Konseyi'ni de bu etik dışı davranışlarla ilgili olarak göreve çağırıyoruz. Saygılarımızla.”

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