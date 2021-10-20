415 taşıtı olan Cumhurbaşkanlığı'na 29 araç daha

Hükümet kamudaki araç saltanatını yavaşlatmak için açıklamalar yapmasına rağmen önümüzdeki yıl çeşitli kamu kurumlarına 2 bin 962 yeni araç alımı için bütçeye yetki koydu. Gelecek yıl 25’i binek otomobil olmak üzere 29 araç daha alacak olan Cumhurbaşkanlığı’nda hali hazırda 415 taşıt bulunması dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu tek adam, memura, işçiye, emekliye cimri, kendine bonkör. Saray’a şatafat, vatandaşa sefalet düşüyor” dedi.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ödeneğinin yıllara göre değişimini de tablo halinde sundu.

Gelecek yıl 25’i binek otomobil olmak üzere 29 araç daha alacak olan Cumhurbaşkanlığı’nın toplam 415 taşıtı var.

Kamu idarelerinin taşıt sayılarını gösteren tabloya göre bu taşıtlardan 207’si binek otomobil, 73’ü arazi binek, 3’ü minibüs, 5’i pick-up, 38’i panel, 12’si midibüs, 13’ü otobüs, 19’u kamyon, 2’si ambulans, 5’i motosiklet (en az 601 cc’lik), 37’si güvenlik önlemli binek otomobil, 1’i güvenlik önlemli servis taşıtı.

Bakanlıkların da içerisinde bulunduğu genel bütçe kapsamında yer alan idarelerdeki toplam araç sayısı ise 100 bin 846. Bu araçların 346’sı güvenlik önlemli binek otomobil. Yine bütçede yer alan tabloya göre, Cumhurbaşkanlığı’nın santrala bağlı 4 bin 900, müstakil 54, cep telefonu 333 olmak üzere 5 bin 287 telefonu var. Faks sayısı ise 100. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait toplam telefon sayısı ise 416 bin 839. Bunun 21 bin 414’ü cep telefonu. 202 bin 938’i de müstakil telefon.