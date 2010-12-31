-414 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Güvenlik güçleri, geçtiğimiz yıl 414 teröristi etkisiz hale getirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bölücü terör örgütüyle mücadeleye ilişkin bilgilere göre, güvenlik güçleri 2010 yılı içerisinde, 141 teröristi ölü, 70 teröristi ise sağ ele geçirdi. 203 terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristler yoğunluklu olarak Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarından kaçarak Türkiye'ye geldi. Bu çerçevede Silopi'de; Aralıkta 16, Eylülde 19, Ağustosta 20 terörist teslim oldu. Ağustos ayında toplam 34 terörist teslim olurken bu rakam, yıl boyunca bir ayda teslim olan en fazla terörist sayısı oldu. En çok terörist Haziran ayında etkisiz hale getirildi. Haziranda 86 terörist, Ağustosta 56, Temmuzda 51 terörist etkisiz hale getirildi. Sağ olarak yakalanan teröristlerin sayısı ise en yüksek rakama, 15 teröristle Şubat ayında ulaştı. Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve yurt dışında önceki yıl gerçekleştirilen operasyonlarda ise 322 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bunlardan 61 terörist ölü, 105 terörist sağ ele geçirilirken, 156 terörist de güvenlik güçlerine teslim olmuştu.