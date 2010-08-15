413 milyon liraya 16 bin fidan alındı!

T24 - Karayollarının Van’daki Bölge Müdürlüğü’ne bağlı alanların yeşillendirilmesi için 413 milyon liralık ihale yapıldı. CHP ‘’Bu para ile Türkiye ağaçlanır’’ diyerek konuyu TBMM’ye getirdi.

Karayollarının Van’daki Bölge Müdürlüğü’ne bağlı alanlarda, 16 bin fidan alımı, nakli, dikimi ve sulama işi için açılan ihale 413 milyon liraya mal edildi. CHP ‘’Bu paraya Türkiye ağaçlanır’’ diyerek konuyu TBMM’ye getirdi.

Mayıs ayında yapılan fidan ihalesini 413 milyon lira ile EM-KA Sanayi ve Ticaret adlı şirket kazandı. CHP de iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Kırklareli milletvekili Turgut Dibek, Karayolları 11'nci Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu’nun “Belgelerdeki rakamlar yanlış yazılmış” açıklamasında bulunduğunu, ancak Kamu İhale Kurumu’nun ihale bedelini doğruladığına dikkat çekti.

İptal edilecek mi?

Bu kadar yüksek miktar para ile tüm Türkiye’nin ağaçlandırılabileceğini söyleyen Dibek, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Dibek,’’ Bu ihale nasıl onaylanmıştır? Devletin büyük oranda zarar ettiğinin açıkça belli olduğu ihaleyi iptal etmeyi düşünüyor musunuz? Fiyatı belirleyenler, ihaleyi yapanlar ve onaylayanlar hakkında soruşturma açılmış mıdır? 16 bin fidan nereye dikilmiştir?” sorularına cevap istedi.

