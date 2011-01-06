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410 HAKİM VE SAVCISININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ ANKARA (A.A)

06 Ocak 2011 21:43

-410 HAKİM VE SAVCISININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), adli yargıda görev yapan 410 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yerini değiştirdi.      HSYK, adli yargıya ilişkin kararname taslağı üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Kurul, büyük bölümü bulunduğu bölgede görev süresini doldurma, mazeret, disiplin ve sicil durumuna göre 410 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yerlerini değiştirdi. Kararnameye göre, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Oktay Kuban, Eskişehir hakimliğine, Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Topuz, Bolu hakimliğine, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Mehmet Faik Saban, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Görüşen, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine ve YARSAV'ın listesinden HSYK üyeliği seçimlerine katılan Adli Sicil Genel Müdür Yardımcısı Orhan Sungur da Kadıköy Cumhuriyet savcılığına atandı. Hakim Oktay Kuban'ın görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve kendi isteği doğrultusunda atmasının yapıldığı öğrenildi. 

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