-41 YILIN EN DÜŞÜK ENFLASYONU ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Mart ayına ilişkin açıkladığı yüzde 3,99 oranındaki yıllık enflasyon, 1970 Haziran ayından bu yana gerçekleşen en düşük enflasyon oranı oldu. TÜİK verilerinden yapılan derlemeye göre, 1970 yılı Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 1,85 olarak belirlenmişti. Yaklaşık 40 yıl içinde gerçekleşen en düşük enflasyon oranı da Mart ayı itibariyle yüzde 3,99 oldu. Ancak, bu süreçte 6 farklı temel yıllı hesaplama yapılmış olması, karşılaştırmanın verimliliğini etkiliyor. Şu an itibariyle sürece ilişkin tek veriyi ise bu tablo oluşturuyor. Bu çerçevede TÜİK'in farklı temel yıllı tüketici fiyat endekslerine göre 1965'ten bu yana bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranları şöyle: /* Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık *1964 1965 3,57 2,82 3,52 7,04 6,43 7,04 10,37 7,46 5,76 4,96 5,56 6,94 1966 7,59 8,22 7,48 5,26 4,70 1,97 0,00 2,78 4,08 4,73 3,95 3,25 1967 3,21 5,06 5,70 6,25 8,33 10,97 8,05 7,09 7,65 6,39 4,87 5,91 1968 2,67 1,75 -0,12 -0,94 -1,48 -4,01 -0,87 -0,82 -0,85 0,55 2,05 0,53 **1969 3,51 3,73 4,68 6,18 6,85 10,18 7,39 6,17 5,51 6,82 6,86 7,91 1970 8,43 8,00 7,44 6,39 5,42 1,85 4,30 9,04 11,18 12,44 11,56 11,67 1971 11,57 11,60 11,80 13,07 13,11 17,70 18,46 20,21 20,29 19,08 20,07 17,47 1972 17,83 18,15 16,35 16,64 14,02 12,10 12,71 7,18 9,56 10,96 10,01 11,95 1973 12,65 10,69 10,98 11,92 18,34 21,32 20,67 20,44 19,63 17,81 17,64 16,39 1974 16,79 17,05 21,57 21,01 19,73 15,87 17,58 18,09 17,91 19,79 20,01 18,67 1975 19,55 24,02 24,97 24,78 22,93 22,55 17,69 18,05 17,46 16,39 17,16 17,84 1976 17,53 13,26 13,51 13,91 12,82 12,77 14,59 15,89 16,92 16,78 16,70 18,19 1977 18,60 17,88 17,85 16,81 20,80 25,17 27,53 27,52 35,17 40,14 43,74 43,95 1978 45,29 46,26 47,60 52,07 54,05 54,41 59,02 58,05 49,98 44,78 43,48 43,38 1979 42,01 42,37 44,29 49,07 47,88 49,69 50,71 55,19 62,40 66,44 74,65 78,85 1980 84,87 133,70 133,51 132,98 138,71 136,51 127,83 116,83 109,41 110,91 99,18 93,71 1981 89,94 51,68 45,62 36,50 30,53 31,16 31,30 32,19 31,27 26,53 26,43 27,06 1982 25,93 28,78 29,69 31,15 31,13 26,91 25,37 26,64 24,42 25,04 25,05 26,29 ***1983 28,90 28,92 28,90 29,50 30,00 29,50 29,50 30,80 31,00 34,30 36,10 37,10 1984 36,06 35,03 36,17 42,56 48,48 56,05 55,87 56,10 54,34 52,96 53,12 49,68 1985 52,77 55,43 57,97 49,94 46,44 36,47 37,15 37,28 40,89 43,46 44,54 44,19 1986 40,95 38,82 34,21 33,61 32,95 37,17 37,78 35,48 32,31 33,66 30,64 30,67 1987 30,34 31,58 34,74 37,04 41,12 37,68 37,74 38,89 39,73 36,43 41,72 55,05 1988 59,63 63,79 69,83 74,48 70,19 74,06 75,52 78,44 81,76 85,98 87,49 75,21 1989 74,33 72,62 64,53 62,52 62,78 67,68 72,43 73,35 73,14 73,34 69,40 68,77 ****1990 60,00 59,50 62,80 63,50 63,60 62,60 56,30 54,80 59,30 60,30 61,30 60,40 1991 61,99 63,54 62,27 62,15 62,45 64,88 68,60 70,96 66,85 66,47 66,85 71,14 1992 84,15 77,84 78,69 73,99 69,86 65,79 65,80 65,54 67,67 69,18 68,59 65,97 1993 59,77 58,16 58,01 58,97 65,03 67,24 73,12 71,20 68,25 67,20 69,62 71,08 1994 69,65 72,96 73,65 107,45 117,80 115,80 109,30 108,00 111,10 116,30 119,70 125,50 1995 130,60 130,00 127,70 94,30 82,40 84,40 86,50 89,90 91,30 88,30 83,80 78,90 *****1996 78,10 77,50 79,30 80,80 82,90 82,90 81,20 81,90 79,30 79,60 80,40 79,80 1997 75,70 77,70 77,30 77,20 77,50 78,00 85,20 87,80 89,90 93,20 95,80 99,10 1998 101,60 99,30 97,20 93,60 91,40 90,60 85,30 81,40 80,40 76,60 72,80 69,70 1999 65,90 63,90 63,50 63,90 63,00 64,30 65,00 65,40 64,30 64,70 64,60 68,80 2000 68,90 69,70 67,90 63,80 62,70 58,60 56,20 53,20 49,00 44,40 43,80 39,00 2001 35,90 33,40 37,50 48,30 52,40 56,10 56,30 57,50 61,80 66,50 67,30 68,50 2002 73,20 73,10 65,10 52,70 46,20 42,60 41,30 40,20 37,00 33,40 31,80 29,70 2003 26,40 27,00 29,40 29,50 30,70 29,80 27,40 24,90 23,00 20,80 19,30 18,40 2004 16,20 14,30 11,80 10,20 8,90 8,90 9,60 10,00 9,00 9,90 9,80 9,30 ******2005 9,23 8,69 7,94 8,18 8,70 8,95 7,82 7,91 7,99 7,52 7,61 7,72 2006 7,93 8,15 8,16 8,83 9,86 10,12 11,69 10,26 10,55 9,98 9,86 9,65 2007 9,93 10,16 10,86 10,72 9,23 8,60 6,90 7,39 7,12 7,70 8,40 8,39 2008 8,17 9,10 9,15 9,66 10,74 10,61 12,06 11,77 11,13 11,99 10,76 10,06 2009 9,5 7,73 7,89 6,13 5,24 5,73 5,39 5,33 5,27 5,08 5,53 6,53 2010 8,19 10,13 9,56 10,19 9,1 8,37 7,58 8,33 9,24 8,62 7,29 6,40 2011 4,90 4,16 3,99 */ (*) 1964 - 1968 yılları arasındaki veriler 1958=100 temel yıllı Ankara tüketici fiyatları endeksine ait. (**) 1969 - 1982 yılları arasındaki veriler 1968=100 temel yıllı Ankara tüketici fiyatları endeksine ait. (***) 1983 - 1989 yılları arasındaki veriler 1978-79=100 temel yıllı Türkiye tüketici fiyatları endeksine ait. (****) 1990 - 1995 yılları arasındaki veriler 1987=100 temel yıllı Türkiye tüketici fiyatları endeksine ait. (*****) 1996 - 2004 yılları arasındaki veriler 1994=100 temel yıllı Türkiye tüketici fiyatları endeksine ait. (******) 2005 - 2010 yılları arasındaki veriler 2003=100 temel yıllı Türkiye tüketici fiyatları endeksine ait.