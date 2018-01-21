41 yıldır kayak öğretmenliği yapıyor

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un ilk kayak öğretmeni Yıldırım Budak (71), 41 yıldan bu yana görevini sürdürüyor. 10 binin üzerinde kişiye kayak öğrettiğini belirten Yıldırım, \"Sporu bırakmayı hiç düşünmüyorum\" dedi.

Evli 3\'ü erkek toplam 5 çocuk babası Budak Yıldırım, uzun yıllar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nde kayak öğretmeni olarak görev yaptı. 1992 yılında emekliye ayrılan Budak, Palandöken\'de özel olarak kayak öğretmenliği yapmaya başladı. Türkiye\'nin kayak merkezlerinde görev yapan birçok kayak öğretmenin hocası olduğunu belirten Budak 10 binin üzerinde kişiye bu sporu öğrettiğini söyledi. 3 oğlunun da kendisi gibi kayak merkezlerinde kayak öğretmenliği yaptığını ifade eden Budak şunları söyledi:

\"Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nde kayak öğretmenliği yapıyordum. Çocukları yetiştiriyorduk. 1992 yılında emekli oldum ve Bursa Uludağ\'da 14 yıl kayak öğretmenliği yaptım. Erzurum\'a döndüm ve mesleğimi burada sürdürmeye başladım. Tam 41 yıl geçti. Bana göre dünyanın en güzel sporunu yapıyoruz. Erzurum bu işe elverişli. Profesyonelinden acemisine kadar onlarca pist var. Kristal kar, pistler, tesisler ve otellerimiz çok güzel. Şehir dışından buraya binlerce kişi geliyor. Burada Erzurumlular\'ı görmek istiyorum. Sağlık ve sıhhatimi korumak için hem spor yapıyorum hem de para kazanıyorum.\"



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