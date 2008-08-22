41 yaşında 3 madalya kazandı





29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede iz bırakan sporculardan biri de 41 yaşında 3 madalya kazanan ABD'li Dara Torres oldu. Olimpiyatlara ilk olarak 1984-Los Angeles'da katılan ve ilk şampiyonluğuna burada ulaşan bayan yüzücü, Pekin'de, 4x100 metre serbest bayrak, 50 metre serbest ve 4x100 metre karışık bayrak yarışlarında gümüş madalya kazandı.



Torres, böylece katıldığı 5 olimpiyatta toplamda 12 madalya kazanmış oldu. ABD'li deneyimli yüzücü, Pekin'den önce Los Angeles-1984, Seul-1988, Barcelona-1992 ve Sydney-2000'de yarışmıştı. Torres, Los Angeles-1984'te 1 altın, Seul-1988'de 1 gümüş, 1 bronz, Barcelona-1992'de 1 altın, Sydney-2000'de 2 altın ve 3 bronz madalya kazanmıştı.



Yüzme müsabakalarına 15-16 yaşlarındaki sporcuların da katıldığı Pekin'de, deneyiminden yararlandığını belirten Torres, bugün 2 gümüş madalya kazanmasından sonraki açıklamasında, ''Tuhaf ama kimi finalistlerin ebeveynlerinden yaşlı olduğumu sanıyorum. Bu sabah uyanmak biraz zor oldu. Bu kadar erken saatte yüzmeye alışık değilim'' dedi.



Torres, 25 yaşındayken Barcelona-1992'den sonra yüzmeyi bırakma kararı almış, 1999'da yeniden yüzmeye dönmüş ve Sydney-2000'de, 2'si altın 5 madalya kazanmıştı. 2006'de bir kız çocuğu dünyaya getiren Torres, yüzmeye 2. kez ara vermiş, ancak kızının doğumundan birkaç ay sonra yeniden idmanlara başlamıştı.



Torres gibi olimpiyatlarda aldığı ilk madalyayla son madalya arasında 24 yıl bulunan bir sporcu da Alman Birgit Fischer. Kanoda ilk madalyasını 1980'de kazanan Fischer, Atina-2004'te de gümüş madalya kazanmıştı.



Bu alanda rekor 28 yılla İsveçli Tore Holm ile Macar Aladar Gereviç'in elinde. Yelkenci Holm, ilk madalyasını 1920'de, son madalyasını 1948'de kazanmış, eskrimde mücadele eden Gereviç de ilk madalyasını 1932'de son madalyasını 1960'da elde etmişti.

