41 milyon kişi kendi ülkesinde kaçışta



Cenevre'deki Ülke İçinde Yerinden Edilme Merkezi'nin (IDMC) araştırmasına göre, dünya genelinde iç savaş ve şiddetten kaçmak için kendi ülkesi içinde göç etmek zorunda kalanların sayısı 40 milyon 800 bine ulaşarak rekor kırdı. Araştırmada yalnızca 2015 yılında yaklaşık 8,5 milyon kişinin kendi ülkesi içinde yer değiştirdiğine dikkat çekildi.

Araştırmada özellikle Suudi Arabistan'ın Husi milislere karşı hava saldırıları düzenlediği Yemen'de durumun kötüleştiği kaydedildi. Araştırmaya göre, hava saldırılarının sonucu olarak 2 milyon 200 bin kişi ülke içindeki güvenli bölgelere gitmek zorunda kaldı. Bunu ülke nüfusunun yüzde sekizini oluşturduğu belirtildi.

Doğal afetler göçe zorladı

Araştırmada insanların kendi ülkelerinde yer değiştirmesinin diğer nedeninin de doğal afetler olduğu vurgulandı. Buna göre, dünya genelinde yaklaşık 19 milyon 200 bin kişi doğal afetler yüzünden ülke içinde göç etmek zorunda kaldı. Örneğin Nepal'de deprem nedeniyle 2 milyon 600 bin kişinin yerinden olduğu belirtildi.

Ülke İçinde Yerinden Edilme Merkezi'nin Başkanı Jan Egeland, özellikle Asya ve Latin Amerika ülkelerinin bir kısmının, ülkelerin iklim değişikliğinin sonuçlarına karşı hazırlıklı olmadığını söyledi. Aynı zamanda Norveç Mülteciler Konseyi'nin Genel Sekreteri de olan Egeland, IŞİD'in saldırılarının da örgütün etkin olduğu bölgelerdeki insanların evlerini terk etmesinde rol oynadığını belirterek, kendi ülkesinde yer değiştirmek zorunda kalanların yarısından fazlasını Yemen, Suriye ve Iraklıların oluşturduğunu belirtti.

El Salvador, Guatemala, Honduras ve Meksika gibi ülkelerde ise uyuşturucu çeteleri nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığı vurgulandı.