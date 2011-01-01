-41 MİLYON KİŞİ BANKALARA BORÇLU ANKARA (A.A) - 01.01.2011 - Ankara Ticaret Odası (ATO), Türkiye'de banka kredilerinin hızla artması, çeşitlenmesi ve kredi alma koşullarının kolaylaşmasıyla, nüfusun yarısından fazlasının bankalara borçlu hale geldiğini bildirdi. Şirketler ve vatandaştan oluşan kredi müşterisi sayısı geçen yıl eylül ayı sonu itibarıyla 40 milyon 980 bine, bankalara olan kredi borcu 475 milyar liraya yükseldi. ATO'nun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, Eylül 2010 sonu itibarıyla, vatandaşların tüketici kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi, kredi kartı borçları ile şirketlerin bankalardan sağladıkları kredilerin toplamını oluşturan nakdi krediler, bir yılda yüzde 48,3 artarak 469,4 milyar liraya çıktı. Bankacılık sektörü kredileri içinde, tüketicilerin kullandığı konut, otomobil ve ihtiyaç kredilerinden oluşan toplam tüketici kredilerinin tutarı, iş kurmak ya da işletmeye sermaye sağlamak amacıyla kullanılan işletme kredilerine yaklaştı. Aynı dönemde kullanılan tüketici kredileri 116 milyar 850 milyon liraya ulaşırken, işletme kredileri tutarı 118 milyar 828 milyon lira oldu. İhracat kredilerinin 31 milyar 534 milyon liraya ulaştığı söz konusu dönemde, diğer yatırım kredileri 23 milyar 973 milyon lira, diğer krediler 141 milyar 569 milyon lirayı buldu. Vatandaşların kredi kartı borçları ise 42 milyar 906 milyon liraya yükseldi. -KREDİ BORCU MİLLİ GELİRİN YÜZDE 44'Ü- Geçen yıl eylül ayı sonu itibarıyla bankaların kullandırdığı kredi 2008 yılına göre yüzde 23,8 artış gösterse de Türkiye'de banka kredilerinin milli gelire oranı AB ülkelerine kıyasla düşük seviyede seyrediyor. Aynı dönemde banka kredileri 1 trilyon 60 milyar 499 milyon liralık gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 44'ünü oluşturdu. Bu oran, GSYH'nin 950 milyar 534 milyon lira olduğu 2008 yılında yüzde 38,7 seviyesinde bulunuyordu. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) verilerine göre, AB ülkelerinden Slovenya'da toplam kredilerin tutarı milli gelirle aynı seviyede iken, Belçika, Estonya, Letonya, İtalya, Fransa, Almanya, Avusturya, İsveç, Portekiz, İspanya, Hollanda, Danimarka, İrlanda, İngiltere, Kıbrıs ve Malta'da bankaların kullandırdığı kredilerin miktarı GSYH'lerinin üzerine çıkmış durumda. -EN BORÇLU İSTANBUL, EN AZ BORÇLU MUŞ- Nakdi kredilerin il bazında dağılımına bakıldığında, en borçlu il İstanbul oldu. İstanbul'un, bankalara olan kredi borcu, 193 milyar 236 milyon lirayla toplam nakdi kredilerin yüzde 41'ine karşılık geldi. İstanbulluların kullandığı kredi miktarı Eylül 2009 sonuna göre de yüzde 52,3 arttı. 12 milyon 915 bin kişinin yaşadığı İstanbul'da kişi başına düşen borç 14 bin 962 lira oldu. Bankalara en çok borcu bulunan ikinci il ise Ankara olarak kayıtlara geçti. Ankaralıların kredi borcu Eylül 2010 sonu itibarıyla 59 milyar 931 milyon liraya yükselirken, 4 milyon 650 bin nüfuslu Ankara'da kişi başına 12 bin 886 lira kredi borcu düştü. Bankalardan kullanılan nakdi krediler sıralamasında kişi başına 8 bin liralık borçla Antalya üçüncü sırada yer aldı. Kişi başına en az kredi borcu bulunan il ise 635 lirayla Muş oldu. Muş'u 696 lira ile Hakkâri, 747 lira ile Ağrı izledi. -HAKKARİLİ EV, MUŞLU ARABA ALDI- Tüketici kredilerini oluşturan konut, otomobil ve ihtiyaç kredilerinde yıllık artışta değişik iller liderlik koltuğuna oturdu. Konut kredilerinde en fazla artış yüzde 391,4 ile Hakkari'de oldu. Eylül 2009 sonu itibarıyla 3 milyon 46 bin liralık konut kredisi kullanılan ilde, bir yıl sonra kredi tutarı 14 milyon 968'e yükseldi. Otomobil kredisinde ise en fazla artış yüzde 511,8 ile Muş'ta görüldü. 846 bin liralık kredisi bulunan Muş, otomobil almak için bankalardan geçen yıl eylül ayı sonu itibarıyla 5 milyon 176 bin lira kredi kullandı. Açıklamada, görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Sinan Aygün, hisse senedi, iç borçlanma kağıtları, mevduat olarak Türkiye'de bulunan yabancı kaynaklı sıcak paranın Eylül 2010 itibarıyla 118 milyar dolara yükseldiğini, kredilerin kaynağının sıcak para olduğunu ifade etti.