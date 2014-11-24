41 kişinin yaşamını yitirdiği hızlı tren faciasında sanıklara 1-3 yıl hapis

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 22 Temmuz 2004'te 41 kişinin hayatını kaybettiği hızlandırılmış tren kazasına ilişkin davada makinistlerden Fikret Karabulut'a 3 yıl 1 ay 15 gün, Recep Sönmez'e ise 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.
Pamukova'da 41 kişinin hayatını kaybettiği hızlandırılmış tren kazasına ilişkin davada karar çıktı.
Yargıtay 12. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan makinistlerden Recep Sönmez'e 1 yıl 15 gün ve 152 lira para cezası, Fikret Karabulut'a 3 yıl 1 ay 15 gün ve bin 500 lira para cezası verdi. Sönmez'in cezası ertelendi.
Pamukova'da 22 Temmuz 2004'te meydana gelen hızlandırılmış tren kazasında, 41 kişi hayatını kaybetmişti. (