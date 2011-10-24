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41 kişilik mucize madenci ekibi deprem bölgesinde

Deprem bölgesine giden 41 kişilik madenci ekibi, arama-kurtarma çalışmalarına başladı...

24 Ekim 2011 03:00

T24 - Deprem bölgesine giden 41 kişilik madenci ekibi, arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Daha önce hiçbir afette yer almamalarına rağmen 1999 depreminde 103 kişiyi enkazdan kurtaran madencilerin dar alanlarda çalışma kabiliyeti bulunuyor.



Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) deprem bölgesine giden ve aralarında mühendis, teknisyen ve madencilerin bulunduğu 41 kişilik arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde sabah saatlerinde kurtarma çalışmalarına başladı.

Ankara'ya ulaşan 50 kişilik ikinci ekibin de uçakla Van'a hareket etmek için havaalanında beklediği bildirildi.


1999 depreminin kahramanları

Göçük ve enkazlara yer altı kömür madenciliğinde kullanılan özel tahkimat metotlarıyla giren yüzlerce madenci, enkaz içinde ilerleme, gazlı ortamlarda emniyet tedbirleri alma ve çalışma yetenekleriyle 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde önemli görevler üstlendi.

TTK'da çalışan ve kazma ile küreğin yanı sıra tokmak gibi yer altında kullandıkları basit malzemelerle 1999'daki depremlerde 103 kişiyi enkazdan kurtaran madenciler, 624 kişinin cesedini çıkardı.

Afetler sonrası yapılan değerlendirme çalışmalarında madencilerin özellikleri şöyle belirlendi:

Göçük altında kalen madencinin, en kısa sürede ve kendi arkadaşı tarafından kurtarılması kentte yaklaşık 150 yıldır yapılan madencilikte gelenek haline gelmesinden dolayı madencilerin bu zorunluluğu ''onun yerinde ben de olabilirdim, aynı şeyi benim için yapardı'' şeklinde algılamaları, yer altının mutlak karalığında ve yalnızlığında çok çabuk karar verme ve uygulama yeteneğine sahip olmaları, göçükte kalan kazazedeye uzun süre dar ve kapalı alanlarda çalışmanın verdiği alışkanlık ve canlıya duygusal olarak yönelme dürtüsüyle en kısa yoldan giderek genellikle 1 metrekareyi bulmayan açıklıktan ulaşabilmeleri, kurtarma çalışmaları sırasında öncelikle kendilerinin yeni oluşacak göçükten koruyabilecek ağaç tahkimat yapabilme yetenekleri, fiziksel özellik olarak çok zor şartlarda uzun süre çalışabilmeleri.

TTK yetkilileri, depremde ilk 3 günün önem taşıdığını, 1999 depremlerinden sonra 388 bin dolarlık acil durum ekipmanı satın alınan TTK'da madencilerin olası afetlere periyodik eğitimlerle hazır tutulduğunu kaydetti.


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