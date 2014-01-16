41 kişi hakkında fiilen uygulanmayan yakalama kararı kaldırıldı

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ikinci ayağı olan 25 Aralık'ta 41 kişi hakkında verilen yakalama ve gözaltı kararları kaldırıldı.

Gözaltı ve yakalama kararları, operasyonu başlatan savcı Muammer Akkaş tarafından alınmış ancak uygulanmamıştı.

Akkaş'ın gözaltı kararı verdiği isimler arasında Suudi iş adamı Yasin El Kadı ile iş adamları Fatih Saraç, Latif Topbaş, Nihat Özdemir, Orhan Cemal Kalyoncu ve Faruk Kalyoncu da bulunuyordu. Listenin tümü de 41 kişiydi.

TMK’nın 10’uncu maddesi ile yetkili eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş, 27 Aralık'ta soruşturmadan alınmıştı.

Akkaş, bugün HSYK'nın savcılar kararnamesi ile Tekirdağ'a atandı.

Haklarındaki yakalama kararı kaldırılan isimler şunlar: