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41 kişi hakkında fiilen uygulanmayan yakalama kararı kaldırıldı

Eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş'ın 25 Aralık'ta yolsuzluk iddiası ile haklarında yakalama kararı çıkardığı 41 kişi hakkındaki ilgili karar kaldırıldı

16 Ocak 2014 21:29

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ikinci ayağı olan 25 Aralık'ta 41 kişi hakkında verilen yakalama ve gözaltı kararları kaldırıldı. 
Gözaltı ve yakalama kararları, operasyonu başlatan savcı Muammer Akkaş tarafından alınmış ancak uygulanmamıştı. 
Akkaş'ın gözaltı kararı verdiği isimler arasında Suudi iş adamı Yasin El Kadı ile iş adamları Fatih Saraç, Latif Topbaş, Nihat Özdemir, Orhan Cemal Kalyoncu ve Faruk Kalyoncu da bulunuyordu. Listenin tümü de 41 kişiydi.
TMK’nın 10’uncu maddesi ile yetkili eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş, 27 Aralık'ta soruşturmadan alınmıştı. 
Akkaş, bugün HSYK'nın savcılar kararnamesi ile  Tekirdağ'a atandı.
Haklarındaki yakalama kararı kaldırılan isimler şunlar:
Yasin El Kadı 
M. Latif Topbaş 
M. Fatih Saraç 
Abdullah Tivnikli 
Avni Çelik 
Usame Kutub 
Muaz Kadıoğlu 
Cengiz Aktürk 
Abdulkerim Çay 
SemihDemirci 
Orhan Cemal Kalyoncu 
Ömer Faruk Kalyoncu 
Kenan Avis 
Gökhan Özdemir 
Selcan Zeliha Özkök 
Aynur Uluğtekin 
Mehmet Cengiz 
Celal Koloğlu 
Nihat Özdemir 
Sezai Bacaksız 
İbrahim Çeçen 
Hayrettin Özaltın 
Dilek Cengiz 
Adnan Çebil 
Medet Nebi Yanık 
Adnan Şişman 
Ahmet Ergun 
Kadri Tunç Peker 
Murathan Kiraz 
Mustafa Bayraktar 
Gaffar Yıldırım Er 
Şener Ünsal 
Oğuzhan Boyacı 
Abdullah Kavukçu 
Hakan Aslan 
İbrahim Erdoğan Gözel 
Hasan dağcı 
Esat Özkazanç 
Orhan Nurduhan 
Nurcan Çatalpınar 
Şefik Gül 

 

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