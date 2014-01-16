41 kişi hakkında fiilen uygulanmayan yakalama kararı kaldırıldı

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ikinci ayağı olan 25 Aralık'ta 41 kişi hakkında verilen yakalama ve gözaltı kararları kaldırıldı.
Gözaltı ve yakalama kararları, operasyonu başlatan savcı Muammer Akkaş tarafından alınmış ancak uygulanmamıştı.
Akkaş'ın gözaltı kararı verdiği isimler arasında Suudi iş adamı Yasin El Kadı ile iş adamları Fatih Saraç, Latif Topbaş, Nihat Özdemir, Orhan Cemal Kalyoncu ve Faruk Kalyoncu da bulunuyordu. Listenin tümü de 41 kişiydi.
TMK’nın 10’uncu maddesi ile yetkili eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş, 27 Aralık'ta soruşturmadan alınmıştı.
Akkaş, bugün HSYK'nın savcılar kararnamesi ile Tekirdağ'a atandı.
Haklarındaki yakalama kararı kaldırılan isimler şunlar:
Yasin El Kadı
M. Latif Topbaş
M. Fatih Saraç
Abdullah Tivnikli
Avni Çelik
Usame Kutub
Muaz Kadıoğlu
Cengiz Aktürk
Abdulkerim Çay
SemihDemirci
Orhan Cemal Kalyoncu
Ömer Faruk Kalyoncu
Kenan Avis
Gökhan Özdemir
Selcan Zeliha Özkök
Aynur Uluğtekin
Mehmet Cengiz
Celal Koloğlu
Nihat Özdemir
Sezai Bacaksız
İbrahim Çeçen
Hayrettin Özaltın
Dilek Cengiz
Adnan Çebil
Medet Nebi Yanık
Adnan Şişman
Ahmet Ergun
Kadri Tunç Peker
Murathan Kiraz
Mustafa Bayraktar
Gaffar Yıldırım Er
Şener Ünsal
Oğuzhan Boyacı
Abdullah Kavukçu
Hakan Aslan
İbrahim Erdoğan Gözel
Hasan dağcı
Esat Özkazanç
Orhan Nurduhan
Nurcan Çatalpınar
Şefik Gül