41 bin kişi bayram için Suriye’ye geçti

Hatay Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin sayısı 41 bini buldu.

Posta’nın haberine göre, yarın mesai bitiminde çıkışların sona ereceği Cilvegözü Sınır Kapısı’nda Suriyeliler yoğunluk oluştururken, önceki yıllardaki izdihamı önlemek için jandarma ekipleri tarafından çıkışlar düzenli sağlanıyor.

Ülkesine giden Suriyeliler’den Mustafa Taha, İdlib kentindeki akrabalarını uzun süreden bu yana görmediğini belirterek, "Bayramı yakınlarımla geçireceğim için mutluyum. Tabi bu imkanı sağlayan Türk yetkililerine ayrıca Cilvegözü’nde çıkışlarımızı düzen içerisinde yaptıran jandarma ve gümrük görevlilerine teşekkür ederiz. Dileriz, savaş sona erer ve bizde gelecek bayramları ülkemizde geçiririz. Yakınlarımızı çok özledik. Bayram süresinde hasret giderceğiz" diye konuştu.

Yetkililer, çıkışlara izin verilen 30 Haziran’dan bu yana 41 bin Suriyelinin bayramlaşmak için ülkesine gittiğini belirtti.