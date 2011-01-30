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Ekonomi

41. DAVOS ZİRVESİ SONA ERDİ DAVOS (A.A)

30 Ocak 2011 16:48

-41. DAVOS ZİRVESİ SONA ERDİ DAVOS (A.A) - 30.01.2011 - Mustafa Seven - ''Yeni Gerçek İçin Paylaşılan Normlar'' ana temasıyla 26 Ocak 2011 tarihinde başlayan Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumunun 41. yıllık toplantısı sona erdi. 100'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 2 bin 500 katılımcının, uluslararası iş dünyasından 1400'ü aşkın iş adamının yer aldığı toplantılara, Türkiye'den Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da katıldı. Toplantılarda, ekonomik büyüme odak noktası olurken, ekonomik toparlanma ve krizden çıkış yolları da arandı, bir daha bu tür krizlere yakalanmamak için yeni mekanizmaların neler olabileceği tartışıldı.

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