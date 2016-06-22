408 bin emekli memurun kıdem tazminatları bayram sonrasına bırakıldı

Meclis'teki 408 bin memur emeklisinin tazminat farklarını almak amacıyla beklediği yasa tasarısının görüşmeleri ertelendi. Komisyon süreci tamamlanan ve Genel Kurul’da bu hafta gündeme alınması planlanan tasarı Ramazan Bayramı’ndan sonraya bırakıldı.

AKP yönetiminin yaptığı programa göre bu hafta TSK Personel Yasası değişikliği ile Ürdün ile kalkınma işbirliğini öngören uluslararası sözleşme görüşülecek. Meclis Genel Kurulu’nun gelecek hafta da yüksek yargının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarıyı görüşmesi ve bu düzenlemenin çıkarılmasının ardından bayram tatiline girmesi öngörülüyor. Genel Kurul’da AKP’nin, çalışma günleri ve gündeme ilişkin önerisi kabul edildi.

Yeni torbaya alınabilir

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, 30 yıldan fazla çalışması bulunan 408 bin memur emeklisinin eksik tazminat miktarlarının ödenmesi amacıyla hazırlanan tasarı Meclis’in bayram öncesi gündeminde görünmüyor. AKP yetkilileri, özel olarak bu tasarının görüşülmeyebileceğini, buradaki düzenlemelerin bayram sonrası Meclis’e gelmesi beklenen ve hazırlıkları süren ekonomi torbasına eklenebileceğini belirttiler.

Tasarı, memur emeklilerinin 2 milyar 80 milyon lirayı bulan tazminat farklarından ilk dilimin üç ay içerisinde ödenmesini öngörüyor. Bu kapsamda hak eden her bir emekliye 7 bin 500 lira olmak üzere toplam 1 milyar 100 milyon lira bu yıl ödenecek. Kalan 980 milyon liralık bölüm 2017 bütçesinde gösterilerek gelecek yıl verilecek. İktidar kaynaklarından alınan bilgiye göre, ödemeler dengesindeki ayarlamalara göre düzenlemenin sonbahara bırakılma olasılığı da bulunuyor.

Mahkemeye kararıyla hak ettiler

Tasarı, Anayasa Mahkemesi’nin emekli memurlar lehine verdiği ve geriye dönük uygulanmasını hükmettiği karar üzerine hazırlanmıştı. Daha önce bu ödemeler, 7 Ocak 2015 sonrası emekli olanlara uygulanıyordu. AYM ve Danıştay kararları doğrultusunda bu hak geriye dönük uygulanacak. Yargıya başvuran memur emeklileri bu içtihatlara bağlı olarak tazminat farklarını alıyor. Hükümet yargı maliyetinden kaynaklanan yükü Sosyal Güvenlik Kurumu’nun üzerinden almak amacıyla tasarıyı hazırladı. Bu düzenleme yasalaştığında mahkemelerdeki dosyalar da düşecek.