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Ekonomi

403 MİLYON DOLARLIK FARK ANKARA (A.A)

26 Temmuz 2011 15:28

-403 MİLYON DOLARLIK FARK ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) kararının ardından, 5 elektrik dağıtım bölgesinde, ikinci en yüksek teklifi veren firmalarla hisse satış sözleşmesi imzalanması halinde, 9 milyar 12 milyon dolarlık özelleştirme geliri elde edilecek. Yapılan hesaplamalara göre, en yüksek teklif veren firmalara devir gerçekleşebilseydi özelleştirme geliri 9 milyar 415 milyon dolar olacaktı. Böylece ihalelerde özelleştirme geliri farkı, 403 milyon dolar olacak. Boğaziçi Elektrik, İstanbul Anadolu Yakası, Gediz Elektrik Dağıtım, Trakya Elektrik Dağıtım ve Toroslar Elektrik Dağıtımın özelleştirme ihalelerinde en yüksek teklifi veren firmaların yükümlülüklerini yerine getirmemesinin devlete faturası, irat kaydedilen 75 milyon dolarlık teminat düşüldüğünde, 328 milyon doları bulacak. -GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIMDA ÜÇÜNCÜ TEKLİF YOK- Gediz Elektrik Dağıtım'da üçüncü teklif bulunmazken, diğer bölgelerde üçüncü teklif sahipleri ile hisse satış sözleşmesi imzalanması durumunda ise elde edilecek özelleştirme geliri 6 milyar 598 milyon dolarda kalacak. -GÖZLER SONRAKİ SÜREÇTE- Bu arada, ihalelerde teklifleri bulunan firmalara bakıldığında, Aksa Holding'in Trakya Elektrik Dağıtım'da 622 milyon dolarla en yüksek teklif sahibi bulunduğu, Boğaziçi Elektrik Dağıtım'da ise 2 milyar 751 milyon dolarla en yüksek teklif veren ikinci firma olduğu görülüyor. Aksa Holding'de, MMEKA'nın sahibi Mehmet Kazancı'nın kardeşi Cemil Kazancı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Kazancı Holding'in de ortaklığı bulunuyor. Mehmet Kazancı, Kazancı Holding ile bir süre önce yollarını ayırmıştı. Kazancı Holding'in, Aksa Enerji hisselerinin yüzde 43'ünü Goldman Sachs'a rehin vererek 192 milyon dolar kredi aldığı ve 3 ay sonra hisselerinin yüzde 26,47'sini tekabül eden payla ilgili olarak, olumsuz ekonomik etkilere karşı çeşitli koruma unsurları içermesi öngörülen bir sermaye finansmanı (equity financing) işleminin görüşmeleri hakkında Goldman Sachs'e münhasır yetki tanındığı açıklanmıştı.  Öte yandan, elektrik dağıtım özelleştirmeleri ile ilgili şirketlerin ihaleye girdikleri ekonomiyle şimdiki farklı döviz kurunun etkisiyle, finansman bulmanın zorlaştığı ve devirler konusunda belirsizlik sürecinin devam ettiği de yorumlar arasında bulunuyor. -TEKLİFLER- 5 elektrik dağıtım bölgesinde, en yüksek teklifi veren firmalar ve teklif tutarları şöyle: /* .                                                  Teklif .                                                   (Bin .                               Firma              Dolar) --------------------------    -------------        ------      Boğaziçi Elektrik Dağıtım     ------------------------- 1.En yüksek teklif (*)        MMEKA-İş Kaya         2.990 2. Teklif                     Aksa Elektrik         2.751 3. Teklif                     Park Holding          2.496 İstanbul Anadolu Yakası  -----------------------            1. En yüksek teklif (*)      MMEKA                  1.813 2. Teklif                    Yıldızlar SSS Hold.    1.812 3. Teklif                    Enerjisa               1.515 4. Teklif                    Aksa Elektrik          1.459 5. Teklif                    Cengiz-Kolin-Limgaz    1.321 Gediz Elektrik Dağıtım ----------------------     1. En yüksek teklif (*)      Eti Gümüş-Söğütsen Ser.1.915 2. Teklif                    Enerjisa               1.800 Trakya Elektrik Dağıtım ----------------------- 1. En yüksek teklif (*)      Aksa Elektrik            622 2. Teklif                    IC İçtaş                 575 3. Teklif                    KCTAŞ-Ayen-REL-Petco     571 Toroslor Elektrik Dağıtım -------------------------     1. En yüksek teklif (*)      Yıldızlar SSS Holding  2.075 2. Teklif                    Park Holding           2.074 3. Teklif                    Türkerler İnşaat       2.016 4. Teklif                    Cengiz-Kolin-Limgaz    1.952 5. Teklif                    EMKAT                  1.851 */

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