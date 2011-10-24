403 kişi depreme tiyatro salonunda yakalandı

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA





Van Devlet Tiyatrosu, Türkiye’yi yasa boğan depreme, çocuklara yönelik ‘Çıplak Kral’ oyununu sahnelerken yakalandı. Çocukların, öğretmen ve aileleriyle geldikleri salonda tam 403 kişi depremi yaşadı. DT Müdürü Esat Tanrıverdi, sahnedeki oyuncular ve sanatçılar, güvenlik elemanları büyük korku sırasında soğukkanlılıklarını korudu. Özellikle çocuklar, iki dakika içerisinde salondan çıkarıldı. Sanatçıların panik yaşamaması tahliye işleminde büyük bir rahatlık sağladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın Müşavirliği, sanatçıların büyük korku sonrasında Ankara’ya getirildiğini söyledi.

‘Çocukların başına bir şey düşer diye çok korktuk’

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Esat Tanrıverdi, T24’e, deprem anında 400 kişilik salonda 403 kişi bulunduğunu söyledi ve “Çıplak Kral’ çocuk oyunu sahneleniyordu. Oyunun 7 ya da sakinci dakikasında depreme yakalandık. Çok büyük korku yaşandı. Biz de çok korktuk, ancak çocuklar öncelikli olunca her şeyi unuttuk. Ben, tiyatronun spot gibi bir çok eşyasının çocukların başına düşmesinden endişe ettim. Başımıza böyle bir şey gelmedi”.

‘Kimsenin burnu kanamadı’

Deprem sırasında çok hızlı hareket ettiklerini ve çocukları hemen dışarı çıkardıklarını anlatan Tanrıverdi, “ Kimsenin burnu kanamadı. Bu çok önemli. Çünkü, tiyatro içerisinde yaşanacak bir facia her yerden daha ağır olabilirdi”

Van halkı geceyi tiyatro bahçesinde geçirdi

Tanrıverdi, deprem bitimine kadar sanatçıların kostümleriyle sokakta beklediklerini söyledi. Van halkıyla birlikte tiyatro bahçesinde sabahladıklarını anlatan Tanrıverdi, “Tiyatromuzda bulunan su, yiyecekleri paylaştık. Geniş bir bahçe. Ateş yaktık”

Binada hasar yok

Tanrıverdi, tiyatroda ciddi bir hasar olmadığını, çatlakların oluşmadığını söyledi. Deprem sırasında tavandan sadece tozların düştüğünü anlatan Tanrıverdi, Hasar Tespit Komisyonu’nu beklediklerini ve verilecek rapora kadar sahnenin kapalı olduğunu söyledi. Van Devlet Tiyatrosu’nda 14 sanatçı görev yapıyor. Tiyatro müdürü Esat Tanrıverdi’nin dışındaki sanatçılar Ankara’ya getirildi. “ Şu anda geçici olarak kapalıyız” diyen Tanrıverdi, “ Hayat normale döndüğünde ve rapor verildiğinde sahnemizi açacağız”.

Sanatçıların evleri de yıkıldı

Van Devlet Tiyatrosu sanatçılarının kaldıkları evler de depremde yıkıldı. Sanatçılar sadece yaşadıkları korku nedeniyle değil evlerini de kaybedince Ankara’ya geri döndü.

‘Seramik eserler de hasar’

Kültür Bakanlığı’nın Van’da arkeolojik ve etnografik eserlerin teşhir edildiği müzesinde ilk belirlemelere göre, seramik eserler zarar gördü. Alınan bilgiye göre, teşhirde bulunan bazı eserlerin kırıldığı anlaşıldı.