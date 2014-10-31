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Dünya
Deutsche Welle

400 milyon euroluk eroin

Rusya’nın Moskova Domodedovo Havalimanı yakınlarında 400 milyon euro değerinde 170 kilogram eroin ele geçirildi.

31 Ekim 2014 19:30


Rus uyuşturucuyla mücadele makamları, operasyonun Koliçevo köyünde yapıldığını açıkladı. Ele geçirilen eroinin Afganistan'dan geldiği kaydedildi.

Açıklamada operasyonun belli bir uyuşturucu şebekesine yönelik yaklaşık bir yıldır devam eden soruşturmanın sonucunda yapıldığı ifade edildi.

Şebekenin Tacikistan uyruklu liderinin operasyonda gözaltına alındığı belirtiliyor.

Afganistan ile 1340 kilometrelik bir sınırı bulunan Tacikistan, Afganistan'da üretilen uyuşturucunun başlıca geçiş ülkeleri arasında yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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