400 metre Ohuruogu'nun

''Kuş Yuvası'' olarak adlandırılan Ulusal Stat'ta düzenlenen atletizm müsabakalarının 5. gününde yapılan bayanlar 400 metre finalini, 49.62 saniyelik derecesiyle kazanan 24 yaşındaki Dünya Şampiyonu Christine Ohuruogu, altın madalyanın sahibi oldu.



Ohuruogu, Ekim 2005-Temmuz 2006 arasındaki doping testlerine katılmadığı için 1 yıl müsabakalardan men edilmiş, cezası tamamlandıktan sonra geçen yıl ağustos ayında Osaka'daki Dünya Şampiyonası'nda birinci olmuştu. Yarışta 49.69 saniyelik derecesiyle 2. olan Jamaikalı Shericka Williams gümüş, 49.93 saniyelik derecesiyle 3. olan ABD'li Sanya Richards ise bronz madalya elde etti.



Yarışın favorisi olarak gösterilen 23 yaşındaki Richards, uzun süre önde gitmesine karşın son 50 metrede yavaşlayınca, Ohuruogu ve Williams son 15 metrede Richards'ı geçtiler.



BAYANLAR 100 METRE ENGELLİ

Bayanlar 100 metre engellide altın madalyayı ABD'li Dawn Harper aldı. ABD'li Dawn Harper, yarışı 12.54 saniyede tamamlayarak hem kendisinin en iyi derecesini yaptı, hem de altın madalya kazandı. Yarışı açık ara önde götüren Dawn Harper'ın takım arkadaşı Lolo Jones ise son engelde ayağının takılmasıyla liderliği yitirdi.



Yarışta, Kanadalı Priscilla Lopes-Schliep ile aynı dereceyi elde eden Avustralyalı Sally McLennan, foto finişle yarışı 2. sırada tamamladı. Schliep'in bronz madalya aldığı yarışta Schliep ile McLennan, koşuyu 12.64 saniyede bitirdiler.



ERKEKLER 1500 METRE

Erkekler 1500 metrede altın madalyayı, Bahreynli Raşit Remzi kazandı. 1500 metre finalinde, Fas asıllı Bahreynli Dünya Şampiyonu Raşit Remzi, 3.32.94'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı. Remzi, bu başarısıyla Bahreyn'e atletizm dalında ilk olimpiyat madalyasını kazandırmış oldu.



Kenyalı Kipruto Kiprop'un 3.33.11'lik dereceyle gümüş madalya aldığı yarışta, Yeni Zelandalı Nicholas Willis de 3.34.16'lik zamanıyla bronz madalya elde etti.



YÜKSEK ATLAMA

Oyunlarda yüksek atlama şampiyonu, Rus Andrey Silnov oldu. Avrupa şampiyonu Rus Silnov, 2,36'lık derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. 2,34 santimetre ile gümüş madalyaya ulaşan İngiliz Germaine Mason, ülkesine atletizmde ilk madalyayı kazandırırken, Rus Yaroslav Rybakov da bronz madalya aldı.



ERKEKLER DİSK ATMA

Erkekler disk atmada ise şampiyon, Estonyalı Gerd Kanter oldu. Bu dalda 68.82 metrelik atışıyla birinci olan Estonyalı Dünya Şampiyonu Gerd Kanter, altın madalyanın sahibi oldu. Müsabakada 67.82 metrelik atışıyla 2. olan Polonyalı Piotr Malachowski gümüş, 67.79 metrelik atışıyla 3. olan Litvanyalı Virgilijus Alekna ise bronz madalya elde etti.

